Christian nie da: Romina Palm ist genervt von Fan-Nachfragen

Romina Palm (26) hat in einer Instagram-Fragerunde jetzt ungewöhnlich offen auf Kommentare ihrer Follower reagiert – und dabei klare Grenzen gesetzt. Immer wieder tauchte die Frage auf, warum ihr Partner Christian Wolf (30) so oft abwesend ist und sie alles alleine bewältigen muss. Kommentare wie "Eigentlich bist du alleinerziehend, oder?" und "Warum nimmt Christian dich nicht mit, wenn er so lange unterwegs ist?" überschwemmten ihre Story. "Normalerweise würde ich diese Fragen ignorieren, aber gerade nimmt es überhand", stellte Romina klar. "Mich verletzen solche Fragen und sie lenken meine Gedanken auch immer stärker auf die Frage, ob ich es eigentlich will."

Sie betonte jedoch, dass ihre Follower es vermutlich nicht böse meinten, sie wünsche sich aber trotzdem, dass sie sensibler mit diesen Themen umgehen. In ihrer Instagram-Story ließ sie durchblicken, dass sie sich bei dieser Gelegenheit mehr auf die positiven Aspekte ihres Lebens konzentrieren wolle. Besonders würde sie sich über Interesse an ihrem Leben als Mutter freuen, anstatt sich immer wieder einer Rechtfertigung für Christians Abwesenheit ausgesetzt zu sehen.

Schon in der Vergangenheit hat Romina offen von ihrer Sehnsucht nach mehr gemeinsamer Zeit mit Christian berichtet. Dabei sind es oft die kleinen, unscheinbaren Momente, die sie in ihrer Beziehung besonders schätzt. Neben ihrem Leben als Social-Media-Persönlichkeit ist Romina vor allem als Mutter gefordert und versucht, den Alltag zwischen Kind und Karriere zu meistern. Trotz gelegentlicher Frustrationen zeigt sie sich dabei stets reflektiert und darauf bedacht, eine positive Einstellung zu bewahren.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Christian Wolf und die gemeinsame Tochter Hazel, Juli 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, Juli 2025