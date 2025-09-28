TV-Schock: ZDF kürzt Böhmermanns Bildschirmzeit drastisch

Die beliebte Satiresendung "ZDF Magazin Royale" mit Moderator Jan Böhmermann (44) wird ab dem kommenden Jahr offenbar seltener im ZDF zu sehen sein. Statt der bisherigen 33 Folgen pro Jahr sollen nur noch 20 Episoden produziert werden. Das berichten mehrere Quellen, darunter das Magazin Stern. Obwohl die Show regelmäßig hohe Einschaltquoten erzielt, insbesondere in der jüngeren Zielgruppe, bestätigte das ZDF Gespräche mit dem Moderator sowie der Produktionsfirma. Zu den genauen Details der Reduktion hat sich der Sender jedoch bisher nicht geäußert.

Seit 2020 moderiert Jan das "ZDF Magazin Royale", welches als Nachfolger des früheren Formats Neo Magazin Royale gilt. Vor allem durch pointierte Offenlegungen politischer und gesellschaftlicher Missstände hat sich die Sendung einen festen Platz im Abendprogramm erarbeitet. Zu den bekanntesten Aktionen des Entertainers zählt das "Schmähgedicht" auf den türkischen Präsidenten Erdogan (71) aus dem Jahr 2016, das für internationales Aufsehen sorgte. Auch für seine verdeckte Enthüllung über die Produktionspraktiken einer RTL-Kuppelshow erhielt er viel Zuspruch. Der Schritt des ZDF, die Episodenanzahl nun drastisch zu reduzieren, sorgt daher für Verwunderung und lässt viele Fragen offen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen auf das Format.

Für Jan ist dies nicht die erste Veränderung in seinem Schaffen. Zuletzt wurde bekannt, dass seine Koch-Talkshow "Böhmi brutzelt" nach vier Staffeln eingestellt wurde. Während die Sendung in den Anfangsjahren durch prominente Gäste und kreative Rezepte überzeugen konnte, sanken die Einschaltquoten mit der Zeit deutlich. Jetzt steh also auch Jans Hauptshow vor neuen Herausforderungen.

ZDF / Ben Knabe Jan Böhmermann, Moderator und Podcaster

ZDF/Jens Koch Jan Böhmermann, Moderator von "ZDF Magazin Royale"

Getty Images Jan Böhmermann beim Deutschen Fernsehpreis 2024