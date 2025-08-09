Eklat in Birmingham: Mann stiehlt Blumen von Ozzy Osbourne

Die Nachricht vom Tod von Ozzy Osbourne erschütterte Fans weltweit. Tausende legten Blumen und andere Erinnerungsstücke an der Black-Sabbath-Bridge-Bank in Birmingham nieder, um dem "Prince of Darkness" nach dessen Ableben im Alter von 76 Jahren die letzte Ehre zu erweisen. Doch nun sorgte ein Vorfall für Aufsehen: Ein Mann wurde laut Daily Mail beschuldigt, Blumen zu stehlen, die dort zu Ehren des Rockstars abgelegt worden waren. Der 45-jährige Parviz Jafari soll sich am Ort bedient haben und wurde daraufhin festgenommen. Er wird sich am 3. September vor Gericht verantworten müssen.

Kurz vor dem Vorfall war Ozzys Sarg bei einer ergreifenden Prozession ein letztes Mal durch seine Heimatstadt getragen worden. Seine Frau Sharon Osbourne (72) und die drei gemeinsamen Kinder Jack, Kelly und Aimee begleiteten den Abschied und nahmen sich Zeit, die zahlreichen Tributsbekundungen an der berühmten Bank in Birmingham zu betrachten. Tief bewegt von den Gesten der Fans zeigte sich Sharon bei der Prozession sichtlich emotional und brach in Tränen aus, während sie von den Rufen unterstützender Anhänger umgeben war. Die Blumen und Erinnerungsstücke, die von der Stadtverwaltung eingesammelt wurden, sollen bald an die Familie Osbourne (†76) übergeben werden.

Ozzy Osbourne, der als Frontmann von Black Sabbath Musikgeschichte schrieb, hatte erst kürzlich seine letzte Ruhestätte auf seinem Anwesen in Buckinghamshire gefunden. Die Grabstätte, eingebettet in die englische Landschaft, wurde mit prachtvollen violetten Blumen dekoriert. Freunde und Kollegen waren zusammengekommen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Auch seine Familie betonte immer wieder, wie sehr sie die Liebe und Unterstützung seiner Fans in dieser Zeit schätzt. Birmingham, die Stadt, die ihn geprägt hat, bleibt für viele ein zentraler Ort, um seiner Legende zu gedenken.

Getty Images Ozzy Osbourne bei einer Pressekonferenz in Los Angeles im Jahr 2018

IMAGO / i Images Sharon Osbourne und ihre Familie bei der Black-Sabbath-Bridge-Bank, Juli 2025

Getty Images Kelly Osbourne, Sharon Osbourne und Jack Osbourne bei der Beisetzung von Ozzy Osbourne