Ozzy Osbournes Sterbeurkunde ehrt ihn als "Rocklegende"

Der legendäre Frontmann der Band Black Sabbath Ozzy Osbourne (†76) ist am 22. Juli im Alter von 76 Jahren verstorben. Mittlerweile ist seine Sterbeurkunde ausgestellt worden. Das Dokument, das unter anderem Page Six vorliegt, ehrt den verstorbenen Musiker mit einer seltenen Hommage. In der Urkunde wird Ozzy als "Songwriter, Performer und Rocklegende" bezeichnet – ein passender Tribut an sein außergewöhnliches Lebenswerk.

Am Dienstag wurde Ozzys Sterbeurkunde und somit auch die Todesursache öffentlich. Der Rocker starb an den Folgen eines Herzinfarkts. In der Urkunde wurde ein außerklinischer Herzstillstand gelistet. Der Musiker litt zuvor jedoch bereits an einer koronaren Herzkrankheit sowie an Parkinson. Der Sänger, bekannt für Hits wie "War Pigs", hinterlässt seine Frau Sharon Osbourne (72) und fünf Kinder aus zwei Ehen.

Zum Gedenken fand in Ozzys Heimatstadt Birmingham eine öffentliche Trauerfeier mit Fans und Freunden statt. Seine Frau Sharon Osbourne zeigte sich sichtlich bewegt. Als Zeichen ihrer Liebe trug sie seinen Ring an einer Kette um den Hals. Im Anschluss zogen sich Familie und enge Freunde, wie Marilyn Manson (56) zu einer privaten Zeremonie zurück. Auch Ozzys Kinder Kelly und Jack Osbourne (39) teilten ihre Trauer mit der Öffentlichkeit: Kelly bedankte sich bei den Fans für die überwältigende Unterstützung, während Jack seltene Fotos seines Vaters teilte und schrieb, wie gesegnet er sich fühlt, so viel Zeit mit ihm gehabt zu haben.

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger

Getty Images Ozzy Osbourne im September 2022

