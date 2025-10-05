Tina Turners (†83) Sohn Ike Jr. ist mit 67 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus Los Angeles: Ike Turner Jr., der Sohn der verstorbenen Musiklegenden Ike (†76) und Tina Turner (†83), ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Wie Jacqueline Bullock, Tinas Nichte, gegenüber TMZ bestätigt, starb er am Samstag in einem Krankenhaus in Los Angeles an Nierenversagen. Bereits seit Jahren hatte Ike Jr. mit schweren Herzproblemen zu kämpfen, und im September erlitt er zusätzlich einen Schlaganfall, was seinen Gesundheitszustand weiter verschlechterte.

Ike Jr. wurde 1958 als Sohn von Ike und Lorraine Taylor geboren, jedoch früh von Tina adoptiert, als diese in das Leben der Familie trat. Er wuchs im turbulenten Umfeld der erfolgreichen Musikkarrieren seiner Eltern auf und war später für eine kurze Zeit als Soundingenieur für Tina tätig, nachdem diese sich von Ike getrennt hatte. Anders als seine berühmten Eltern blieb Ike Jr. in einem vergleichsweise zurückgezogenen Leben und stand selten im Rampenlicht. Dennoch blieb er eng mit dem musikalischen Erbe seiner Familie verbunden.

Tina, die 2023 verstarb, und Ike, der schon 2007 starb, galten als eines der ikonischsten Musikpaare ihrer Generation – auch wenn ihre Ehe von Skandalen und Konflikten überschattet war. Ike Jr. war eines von vier Kindern, die mit der legendären Musiker-Union assoziiert waren. Trotz der familiären Herausforderungen Anfang seines Lebens schien Ike Jr. seine Wurzeln stets zu schätzen. Über seine privaten Beziehungen oder Freundschaften ist wenig bekannt, da er stets im Schatten der berühmten Eltern geblieben ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ike Turner Jr. lächelt

Anzeige Anzeige

SUNSHINE / ActionPress Ike und Tina Turner

Anzeige Anzeige