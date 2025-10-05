Mini-Belieber: Baby Jack trägt Hoodie mit Papa Justin Bieber

Hailey Bieber (28) hat einen besonders herzerwärmenden Schnappschuss ihres 13 Monate alten Sohnes Jack Blues geteilt. Der kleine Mini-Belieber saß mit dem Rücken zur Kamera in einem kuscheligen grauen Hoodie, auf dem ein Bild seines Vaters Justin Bieber (31) prangte. Das Motiv stammt von Justins erfolgreichstem Album "My World 2.0" aus dem Jahr 2010 und zeigt ihn als jungen Sänger zur Zeit seines Hits "Somebody to Love". Mit der Bilderreihe auf Instagram läutete Hailey, die das Posting liebevoll "Jacktober" nannte, die Herbstsaison ein und bot den Fans ihres Sohnes und Ehemannes gleich mehrere Hingucker.

Neben dem charmanten Retro-Hoodie zeigte Mama Hailey ihren kleinen Mann in verschiedenen Herbstlooks. So präsentierte Jack sich unter anderem in einem rot-grau gestreiften Shirt mit grauer Jogginghose sowie in einem Outfit mit direktem Kanada-Bezug: In einer Hommage an Justins Heimat trug der Nachwuchs einen marineblauen Pullover der Toronto Maple Leafs, einer bekannten Eishockeymannschaft, kombiniert mit einer roten Mütze und Jeans. In einer weiteren Szene posierte er vor einem herbstlich dekorierten Set mit Kürbissen und einer Strohpuppe, was zusätzlich für begeisterte Kommentare unter Haileys Posting sorgte.

Für Justin, der als stolzer Papa bekannt ist, dürfte es besonders berührend sein, seinen Sohn in dieser musikalischen Hommage zu sehen. Der Sänger, der bereits seit 2018 mit Hailey verheiratet ist, hat in der Vergangenheit oft davon gesprochen, wie wichtig ihm Familie ist. Hailey wiederum begeistert regelmäßig mit süßen Einblicken in ihren Familienalltag und teilt liebevolle Momente mit Jack. Die Bilder von "Jacktober" schlagen bei den Fans hohe Wellen – nicht zuletzt, weil die Familie Bieber in den vergangenen Monaten immer wieder mit Negativschlagzeilen zu Trennungsgerüchten für Aufsehen sorgte.

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, August 2025

Instagram / haileybieber Haily Bieber postet Sohn Jack Blues in einem Pullover, auf dem Vater Justin Bieber drauf ist, '25.

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues