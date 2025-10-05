Mode-Influencer Joe Laschet hat seine Andrea geheiratet

Joe Laschet, der Sohn des Politikers Armin Laschet (64), hat am vergangenen Samstag seine langjährige Partnerin Andrea geheiratet. Das zeigen Fotos, die unter anderem Bunte vorliegen. Die Trauung fand in einer katholischen Kirche im Aachener Stadtteil Burtscheid statt, die für den Bräutigam eine besondere Bedeutung trägt – dort erhielt er einst seine Kommunion und Firmung. Das Brautpaar präsentierte sich stilvoll und glücklich in edlen Hochzeitsoutfits: Joe trug einen marineblauen Cutaway mit grauer Weste, Andrea ein weißes, tief ausgeschnittenes Kleid. Nach einem Austausch der Ringe stieg das Paar unter Applaus der Gäste in einen luxuriösen Oldtimer und fuhr davon.

Dass sich Joe und seine Andrea an ihrem großen Tag modisch von ihrer besten Seite zeigen, ist kein Wunder – immerhin feiert der Politiker-Spross als Mode-Influencer große Erfolge. Auch für die Hochzeitsgesellschaft gab es daher einen anspruchsvollen Dresscode. Herren war ein Anzug mit Krawatte vorgeschrieben, Sneaker waren ausdrücklich tabu. Am Abend folgte ein Dinner und eine festliche Party, zu der "Strictly Black Tie" angesagt war – ein Smoking war hier also ein Muss.

Klein und beschaulich kann man die Feier eher nicht nennen – gleich 160 Gäste waren zu dem besonderen Anlass geladen. "Es ist also schon etwas größer. Das liegt aber daran, dass die Laschet-Familie etwas größer ist", hatte Joe schon vor der Hochzeit gegenüber Bunte erzählt. Er erklärte: "Mein Vater hat zum Beispiel drei Brüder, die auch alle viele Kinder haben." Auch der Freundeskreis des Paares sei groß.

IMAGO / BREUEL-BILD Joe Laschet und seine Frau Andrea

IMAGO / BREUEL-BILD Joe Laschet, Mode-Influencer

Getty Images Joe Laschet, Mode-Influencer

