Auf Hochzeit: Flirtete Bill Kaulitz mit vergebenem Mann?

Auf der Hochzeit von Tokio Hotel-Bassist Georg Listing (38) zog Bill Kaulitz (36) mit einem frechen Flirtversuch die Aufmerksamkeit auf sich. Das erzählt zumindest Lena Meckel (32) im gemeinsamen Podcast "Short Night" mit ihrem Ehemann David Helmut (38). Der Schauspielerin sei an dem Abend der Feierlichkeiten zugetragen worden, dass Bill ein Auge auf ihren Mann geworfen hat. Der Regisseur beteuert, er habe zuvor keinerlei Verhältnis zu dem Frontmann der Band gepflegt – dennoch scheint er wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. "Er fand dich anscheinend ganz hübsch", ist sich Lena sicher.

Auf der Hochzeit – auf der sich Bill und David zum ersten Mal begegneten – habe Bill ihn dann mit folgenden Worten begrüßt: "Ah, du bist also dieser David mit dem schönen Schwanz." Lena bricht in schallendes Gelächter aus, während David weitererzählt: "'Dann will ich den jetzt auch mal sehen', hat er gesagt." Den frechen Spruch von Bill scheint das Paar mit Humor zu nehmen – von Eifersucht ist bei Lena nichts zu erkennen. Stattdessen kontert sie lachend: "Siehst du mal, wie gut ich dich als deine Ehefrau präsentiere."

Bill ist bekannt, in puncto Liebe und Intimität kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Auf dem diesjährigen Oktoberfest ließ der 36-Jährige es so richtig krachen und kam dabei einigen Männern näher. Gesehen wurde er unter anderem mit Realitystar Jannik Kontalis (29). In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verkündete Bill daraufhin stolz: "Ich habe jeden Tag einen anderen Mann geküsst."

IMAGO / ABACAPRESS Bill Kaulitz, Sänger

Getty Images David Helmut und Lena Meckel im September 2025

IMAGO / ABACAPRESS Bill Kaulitz bei der Vetements-Modenschau im Oktober 2025

