2006 hätte Will Smith (57) die Gelegenheit gehabt, Superman zu spielen. Der Schauspieler befand sich zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt seiner Karriere: Er war mit Filmen wie "Hitch – Der Date Doktor" und "Das Streben nach Glück" weltweit erfolgreich und galt als einer der gefragtesten Stars in Hollywood. Dennoch entschied sich Will damals gegen die ikonische Rolle. In einem Interview mit MTV erklärte er 2008, dass er befürchtete, das Publikum könne einen afroamerikanischen Superman nicht akzeptieren. "Das Drehbuch kam und ich dachte: 'Auf gar keinen Fall werde ich Superman spielen'", verriet der Star. Er habe nicht das Risiko eingehen wollen, das etablierte Bild eines "weißen Helden" zu verändern, ähnlich wie er es bei seiner Rolle als Jim West im Film "Wild Wild West" erlebt hatte.

Die damalige Entscheidung zeigt, mit welchen Herausforderungen Will als afroamerikanischer Schauspieler konfrontiert war. Trotz seiner enormen Popularität gab es laut Wills Aussage Vorbehalte, ihn für große Produktionen zu besetzen. So war auch seine Teilnahme an "Independence Day" zunächst umstritten, da Studiobosse zweifelten, ob ein Schwarzer die Hauptrolle in einem weltweit erfolgreichen Blockbuster tragen könne. Schließlich entschied sich Will, das Angebot für "Superman Returns" abzulehnen, und wandte sich stattdessen dem Filmprojekt "Hancock" zu. Der Antihelden-Film, der 2008 erschien, wurde zu einem großen Erfolg und spielte weltweit rund 203.717.850 Euro mehr ein als "Superman Returns".

Will hat sich über die Jahre nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Vorbild in einer oft herausfordernden Branche etabliert. Neben seinen beruflichen Erfolgen engagiert er sich dafür, bestehende Stereotypen und Rollenmuster in Hollywood zu hinterfragen und aufzubrechen. Seine Abwägung und letztliche Entscheidung, damals nicht Superman zu spielen, offenbaren nicht nur sein Gespür für das Publikum, sondern auch den Druck, den gesellschaftliche Vorurteile und Erwartungen auf ihn ausübten. Trotz dieser Hindernisse bleibt Will ein inspirierendes Beispiel für Durchhaltevermögen und Erfolg in einer von Veränderungen geprägten Filmindustrie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Musiker Will Smith im Juli 2025 in Frankfurt am Main

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Smith, Mai 2024