Peinlich: Meghan Markle patzt beim Küsschen mit Modedesigner

Herzogin Meghan (44) sorgte nun bei ihrem ersten Auftritt auf der Pariser Fashion Week für einen kleinen Fauxpas. Die ehemalige Schauspielerin traf dort den italienischen Designer Pier Paolo Piccioli, der laut Mirror nun als kreativer Kopf bei Balenciaga fungiert. Doch bei der Begrüßung ging etwas schief: Als Meghan sich für ein Küsschen nach vorne lehnte, stieß sie aus Versehen mit ihrem Gesicht gegen seine Sonnenbrille. Pier reagierte jedoch gelassen, lachte die Situation charmant weg und zog Meghan direkt für ein gemeinsames Foto heran.

Die Pariser Fashion Week ist der erste öffentliche Auftritt der zweifachen Mutter in Europa seit den Invictus Games 2023. Laut der Daily Mail erklärte ein Sprecher der Herzogin, dass sie Piers "Handwerkskunst und moderne Eleganz" seit langem bewundere. Während die Kameras diesen kleinen Fauxpas festhielten, blieb Meghan jedoch selbstbewusst und lächelte charmant in die Menge. Unter den hochkarätigen Gästen befanden sich auch Lauren Sánchez (55), Ehefrau von Jeff Bezos (61), sowie Schauspielerin Anne Hathaway (42), die aktuell für eine "Der Teufel trägt Prada"-Fortsetzung vor der Kamera steht.

Hinter Meghan liegen bewegte Royal-Jahre, seit sie 2018 Prinz Harry (41) heiratete und ins Rampenlicht rückte. Schon damals berichteten Experten wie Tom Bower von Konflikten innerhalb der Familie, ausgelöst durch die Beziehung zu ihrem Vater Thomas Markle – Spannungen, die angeblich selbst Queen Elizabeth (†96) und König Charles (76) belasteten. Laut Mirror soll die Queen Meghan geraten haben, das Gespräch mit ihrem Vater zu suchen, um die Lage zu entspannen. Meghan lehnte jedoch ab. Trotz privater Konflikte zieht Meghan bei öffentlichen Auftritten wie in Paris immer wieder alle Blicke auf sich.

Imago Meghan Markle auf der Pariser Fashion Week 2025

Imago Meghan Markle, Frau von Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry