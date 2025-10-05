"Vice Principals"-Star Kimberly Gregory (52) ist verstorben

Kimberly Hébert Gregory ist am 3. Oktober im Alter von nur 52 Jahren verstorben. Dies bestätigte der Ex-Mann der Schauspielerin in einem emotionalen Tribut auf Instagram. Darin beschrieb er sie als eine Frau voller Feuer und Anmut, deren Geist jeden Raum erhellte. "Danke, Kimberly, für jedes Kapitel, das wir gemeinsam erlebt haben. Deine Geschichte wurde nie von dem Kampf bestimmt, sondern von der Schönheit, die du dabei ausstrahltest", dichtete Chester Gregory. Die genaue Todesursache des TV-Stars wurde noch nicht bekannt gegeben.

Die Schauspielerin war vor allem durch ihre Rolle in der HBO-Serie "Vice Principals" bekannt. Doch sie hatte in ihrer Karriere eine beeindruckende Bandbreite an Rollen in Film und Fernsehen. Unter anderem war die gebürtige Texanerin in Gastrollen in Produktionen wie Gossip Girl, Grey's Anatomy und The Big Bang Theory zu sehen. Ihre Darstellung in der Serie "Vice Principals" als Dr. Belinda Brown, die sich gegen ihre beiden ehrgeizigen Kollegen behaupten musste, brachte ihr viel Anerkennung ein. Walton Goggins, ihr Co-Star aus der Serie, teilte in einem emotionalen Netzbeitrag mit, wie sehr er die Zusammenarbeit mit ihr schätzte. "Sie brachte mich zum Lachen wie niemand sonst. Eine echte Königin und professionelle Künstlerin", so der "The White Lotus"-Star.

Die wandelbare Darstellerin machte im Laufe ihrer Karriere immer wieder auf die Ungerechtigkeiten in Hollywood aufmerksam. "Ich möchte, dass wir in der Branche über das Vergangene hinwegkommen, offen sind und wirklich nach dieser Idee der Gleichberechtigung streben", plädierte sie laut Deadline während einer Diskussionsrunde. Als schwarze Frau sei sie es leid, unterschätzt und übersehen zu werden. Auch für dieses Engagement wird Kimberly ihren Fans in Erinnerung bleiben.

Getty Images Kimberly Gregory, Schauspielerin

