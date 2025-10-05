Iris Klein war bei "The Ultimate Hype" in Drama verwickelt

Am gestrigen Samstag war bei dem Kampfsport-Event "The Ultimate Hype" ordentlich Spannung in der Luft. Iris Klein (58) besuchte das Event zusammen mit ihrem Partner Stefan Braun. Doch der Abend nahm eine unerwartete Wendung, als es zu einem hitzigen Streit zwischen dem Reality-TV-Paar und einer weiteren Person, Nadescha Leitze, kam. Im Mittelpunkt des Dramas: Eine Auseinandersetzung, die offenbar so eskalierte, dass sich die beiden Frauen gegenseitig mit Getränken überschütteten.

In einem auf TikTok kursierenden Video des Vorfalls ist Nadescha zu hören, wie sie empört sagt: "Du hast es als Erstes gemacht, du hast Bier geschüttet", während Iris ihren Ärmel ausschüttelt, als hätte sie Flüssigkeit darauf. In einem weiteren Video sieht man Stefan, der offenbar versucht, zwischen den streitenden Frauen zu schlichten. Mit erhobenen Händen appelliert er: "Hört auf!", während Nadescha sich gleichzeitig darum bemüht, mitten im Tumult ihren verloren gegangenen Schuh wieder anzuziehen.

Worum genau es in dem Streit ging, bleibt weiterhin unklar. Nadescha meldete sich jedoch wenig später in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Weil ich ja mal wieder Fame abgreifen wollte, lasse ich mir dafür dann einen Becher Bier ins Gesicht schütten – ja, ne, ist klar!", schrieb sie sarkastisch. Sie betonte, sie habe den Zwischenfall selbstverständlich nicht initiiert. Zudem räumte sie mit dem Gerücht auf, dass jemand aufgrund des Vorfalls die Veranstaltung verlassen musste. Iris schweigt bislang zu dem hitzigen Streit.

IMAGO / STAR-MEDIA Iris Klein bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen im Oktober 2025

IMAGO / BOBO Stefan Braun und Iris Klein bei "The Ultimate Hype"

IMAGO / nicepix.world Iris Klein, Peter Klein und Nadescha Leitze beim Opening der Evergreen-Bar auf Mallorca, 2019

