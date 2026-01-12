Elle Fanning blickt auf ihre Ohnmacht in Cannes 2019 zurück

Elle Fanning (27) erinnert sich mit einem Lächeln an einen Moment beim Filmfestival in Cannes im Jahr 2019, der nicht nur ihr, sondern auch anderen Gästen im Gedächtnis geblieben sein dürfte. Während sie bei einem glamourösen Dinner saß, in einem maßgeschneiderten Kleid von Prada, kam es zu einem dramatischen Zwischenfall: Die Schauspielerin kippte mitten im Saal mitsamt ihrem Stuhl nach hinten und verlor das Bewusstsein. "Mein Kleid war einfach zu eng", erklärte sie in einem Interview mit W Magazine. Ihre Schwester Dakota Fanning (31), die von einem anderen Tisch aus alles mitverfolgte, sowie Schauspieler Colin Firth (65), der sofort zur Hilfe eilte, waren Zeugen des Vorfalls. "Es war der Gesprächsstoff des ganzen Festivals", sagte Elle im Interview.

Die Schauspielerin erklärte weiter, dass Ohnmachtsanfälle für sie keine Seltenheit seien. Bereits in der Schule habe sie in bestimmten Situationen oft das Bewusstsein verloren. Besonders eine extreme Wachstumsphase während ihrer Jugend habe ihr Körper schwer verarbeiten können. "Ich bin in einem Jahr etwa 18 Zentimeter gewachsen, und offenbar ist mein Körper dabei so sehr gewachsen, dass ich eine Art Höhenkrankheit bekam", erklärte sie gegenüber dem Magazin mit einem Schmunzeln.

Elle ist bekannt dafür, die Dinge locker zu nehmen, auch wenn es um Modesünden geht. In demselben Interview verriet sie, dass sie keine großen Fashion-Reuegefühle hege, sich jedoch von einer Frisur nie wieder überzeugen lassen würde: Clip-Ponyfransen. "Es sah aus wie ein großes Toupet", erzählte sie lachend. Neben der Anekdote aus Cannes teilte sie auch eine Erinnerung an ein Met-Gala-Debakel, bei dem sie in hohen Schuhen stolperte und vor Cardi B (33) zu Boden fiel. Die Rapperin sei jedoch sehr fürsorglich gewesen und habe sich sofort nach ihrem Wohlbefinden erkundigt. Auch eine Begegnung mit Jack Black (56), den sie kürzlich in einem Vanity-Fair-Interview als "Sex auf zwei Beinen" bezeichnete, sorgte im Nachhinein für Erheiterung. Die Schauspielerin bleibt somit ihrer Strategie treu, mit solchen Momenten umzugehen: hinfallen, aufstehen, darüber lachen – und die Geschichte später mit einem Augenzwinkern weitererzählen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elle Fanning, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Elle Fanning und Dakota Fanning, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Elle Fanning in Cannes im Mai 2025