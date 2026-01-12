"KPop Demon Hunters" triumphiert bei den Golden Globes

"KPop Demon Hunters" baut seine Spitzenposition weiter aus. Bei den Golden Globes am Sonntagabend gehörte das Animationsabenteuer von Netflix zu den Gewinnern des Abends. Unter anderem gab es einen Preis in der Kategorie "Bester Animationsfilm". Laut Deadline erinnerte sich Regisseurin Maggie Kang bei ihrer Dankesrede daran, wie unsicher sie war, den Produzenten ausgerechnet diesen besonderen Film vorzustellen, denn offenbar barg er ein hohes Risiko: "Es war ein wenig beängstigend, diesen Film zu pitchen und zu drehen, aber sein Erfolg zeigt, dass das Publikum originelle Ideen sehen will." Sie hoffe, dass ihr Film andere Filmemacher inspiriere, "einzigartige Geschichten aus neuen Perspektiven" zu erzählen.

Neben dem Film selbst wurde auch der Soundtrack ausgezeichnet. Der Song "Golden" gewann in der Kategorie "Original Song" – eine Krönung für das Lied, das im vergangenen Jahr die Charts dominierte. Für die Produzenten von "KPop Demon Hunters" ist der Triumph bei den Golden Globes wohl ein gutes Omen für die anstehende Oscar-Verleihung. Zwar ist die endgültige Liste der Nominierungen für den wichtigsten Filmpreis noch nicht veröffentlicht, allerdings schaffte es "KPop Demon Hunters" bereits auf die Shortlist. Das Musical ist sowohl für die Kategorie bester Animationsfilm in der Vorauswahl als auch in der für "Best Original Song" mit "Golden". Die Chancen, für den Goldjungen nominiert zu werden, scheinen tagtäglich größer zu werden.

"KPop Demon Hunters" war der Netflix-Überraschungshit im vergangenen Jahr – es gab kein Vorbeikommen. Der Film erzählt die Geschichte der K-Pop-Girlgroup HUNTR/X, bestehend aus Rumi, Chloe und Mira. Die drei sind aber nicht nur Popstars, sondern im Geheimen auch Dämonenjägerinnen, die die Menschenwelt mit Musik vor dem Eindringen der Kreaturen schützen. Doch die dämonische Boygroup Saja Boys bedroht den Frieden in den Charts und in der Welt. Mit Musik aus der stetig dominanter werdenden K-Pop-Industrie und der humorvollen wie spannenden Geschichte eroberte "KPop Demon Hunters" die Fanherzen und wurde mit bisher 325 Millionen Aufrufen der am meisten gesehene Netflix-Film aller Zeiten.

©2025 Netflix Szene aus "KPop Demon Hunters", 2025

Getty Images Chris Appelhans, Maggie Kang und Michelle Wong, Produzenten von "KPop Demon Hunters", bei den Golden Globes 2026

Getty Images Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami aus "KPop Demon Hunters" bei den Golden Globes im Januar 2026

