So hart trainiert Sophie Turner für ihre "Tomb Raider"-Rolle

Sophie Turner (29) gibt alles für ihre neue Rolle als Lara Croft im kommenden "Tomb Raider"-Film. Seit Februar des vergangenen Jahres durchläuft die Schauspielerin ein intensives Training, das acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche umfasst. Im Gespräch mit Julia Cunningham in der "Julia Cunningham Show" verriet Sophie, dass die körperliche Vorbereitung sie an ihre Grenzen gebracht habe: "Es hat Monate gebraucht, um in Form zu kommen." Dabei entdeckte sie, dass sie ein chronisches Rückenproblem hat, aber ebenso, dass Muskelaufbau leichter fällt, wenn man bereits sportliche Vorerfahrung hat. Für Sophie, die nach eigener Aussage zuvor nie wirklich trainiert hatte, eine völlig neue Erfahrung.

Die Schauspielerin offenbarte außerdem, dass ihr Durchbruch als Sansa Stark in Game of Thrones sie auf diesen intensiven Prozess nicht vorbereitet hat. "Ich war die coole Königin, die nicht kämpfen musste, sondern eher alles einstecken musste", scherzte sie. Nun sei es jedoch eine ungewohnte, aber willkommene Veränderung, selbst einen Hieb auszuteilen. Das anspruchsvolle Training begleitet Sophie derzeit auch während der Promotion ihrer neuen Thriller-Serie "Steal". Es zeigt, wie sehr sich die zweifache Mutter für ihre Rollen einsetzt, um den Anforderungen gerecht zu werden. Parallel dazu zeigt ein anderer Hollywoodstar, wie weit der Weg zur Wunschfigur gehen kann: Matt Damon (55) sprach im Podcast "New Heights" der Brüder Travis und Jason Kelce (38) über seinen körperlichen Wandel für "The Odyssey".

Der Schauspieler steht aktuell für einen Film vor der Kamera und hat dafür sowohl seine Ernährung als auch sein Workout radikal umgestellt. Für seine Rolle als legendärer griechischer Held Odysseus in der Verfilmung von "The Odyssey" arbeitete er gemeinsam mit Regisseur Christopher Nolan (55) an einer schlanken, aber muskulösen Statur. Laut eigener Aussage wog Matt während der Dreharbeiten nur 76 Kilogramm – sein niedrigstes Gewicht seit der Schulzeit. Mit einem Verzicht auf Gluten und intensivem Training konnte er sich optimal auf seine Rolle vorbereiten. So wie bei Sophie zeigt auch bei ihm der Wille, für die Kunst alles zu geben.

IMAGO / ABACAPRESS Sophie Turner, Schauspielerin

Imago Sophie Turner in "Game of Thrones" Staffel 8, Episode 6, Foto: Helen Sloan/HBO

Getty Images Matt Damon, Schauspieler