Ben Affleck enthüllt seine peinlichste Oscar-Erfahrung

Ben Affleck (53) hat eine alte Wunde wieder aufgerissen – und zwar live im TV. Bei "Jimmy Kimmel Live" am Montag, den 5. Januar, erzählte der Schauspieler in Los Angeles von dem Moment 2013, als die Oscars ihn in der Kategorie Beste Regie ignorierten, obwohl sein Thriller "Argo" später den Preis für den Besten Film gewann. "Alle sagten mir die ganze Zeit: Du wirst nominiert", erinnerte sich Ben vor Gastgeber Jimmy Kimmel. Doch am Nominierungsmorgen die Ernüchterung: kein Regie-Nick, dafür "eine massive Peinlichkeit". Auf dem anschließenden roten Teppich fühlte er sich nur noch auf das "Snub"-Label reduziert – jede Frage begann mit genau diesem Stichwort.

Jimmy konterte, das sei "vielleicht die schlimmste Award-Show-Situation überhaupt", weil Ben den Film gedreht und darin gespielt habe, aber selbst leer ausging – "als hätte sich der Film selbst inszeniert". Ben stimmte zu und schilderte, wie schwer der Gang zur Critics' Choice Awards-Gala an jenem Abend war. "Es schien, als wollten 500 Leute mit mir reden. Jeder begann mit: ‚Hi. Also, der Snub.‘ Was sagt man da? ‚Ist halt blöd‘", so Ben. Dann die Wendung: Bei den Critics' Choice Awards gewann er doch noch den Regiepreis für "Argo" – vor Größen wie Steven Spielberg (79) und Kathryn Bigelow. In der Show gratulierte er außerdem Jimmy zu dessen frischem Critics' Choice-Sieg als Bester Talkshow-Host und warb für seinen neuen Film "The Rip", den er gemeinsam mit Matt Damon (55) präsentiert.

Für einen typischen Ben-und-Matt-Moment sorgte eine bissige Notiz von Matt, die Ben vorlas: "Du hättest schon längst gecancelt werden sollen. Vielleicht hättest du dann genug Mitleid bekommen, um mehr als einen kleinen Filmpreis zu gewinnen", zitierte Ben seinen Freund. Die neckische Spitze passt zur langen Bromance der beiden, die seit Jugendtagen in Boston zusammenhält, von "Good Will Hunting" bis zu neuen Projekten. Abseits des Rampenlichts gelten Ben und Matt als loyales Duo, das sich gern gegenseitig aufzieht – und doch verlässlich auftaucht, wenn es darauf ankommt. Genau diese Mischung aus Spott und Support schimmerte auch in Bens TV-Auftritt durch.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2013

Getty Images Matt Damon und Ben Affleck bei der Weltpremiere von "The Accountant 2" in Austin