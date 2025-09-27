Heidi Klum krönt erste Transfrau bei "Project Runway"

Heidi Klum (52) kehrte jetzt für das Finale der 21. Staffel von "Project Runway" zurück und setzte sich eindrucksvoll als Gastgeberin in Szene, wie das OK Magazine berichtet. Die Ausstrahlung der finalen Episode erfolgte am 25. September – der Abend stand ganz im Zeichen von Kreativität und Mode. Dabei wurde die Designerin Veejay Floresca als Gewinnerin gefeiert und schrieb Geschichte, indem sie als erste Trans-Frau den Wettbewerb für sich entschied. An Heidis Seite waren prominente Kollegen auf dem Jury-Panel: Elle-Chefredakteurin Nina Garcia, Mode-Designer Michael Kors und der Mode-Stylist Law Roach sorgten mit ihren Bewertungen für Spannung.

Die 52-Jährige hatte ihre Rückkehr zu "Project Runway" bereits zuvor mit emotionalen Worten angekündigt. In der "Jimmy Kimmel Live!"-Show erklärte sie, wie viel ihr das Format bedeutet: "Es war mein erstes TV-Baby, und ich freue mich, wieder mit dabei zu sein." Die GNTM-Ikone, die die Show von 2004 bis 2017 leitete, kehrte mit einer neuen Dynamik zurück und betonte die Vielfalt in der Modewelt: Das aktuelle Format präsentiert Models in unterschiedlichen Größen, Altersgruppen und mit verschiedenen Hintergründen, was die Entwicklung der Branche widerspiegelt. Gemeinsam mit Co-Moderator Christian Siriano (39) formte Heidi ein starkes Team.

Auf Social Media zeigte sich die Modelmama überglücklich über die Zusammenarbeit mit der Jury. Besonders die Verbindung zu Michael Kors, mit dem sie "Hand in Hand ins Finale" ging, lag ihr spürbar am Herzen. In einem Instagram-Post richtete sie zudem ein Dankeschön an das Kreativteam hinter den Kulissen, das ihre Rückkehr so besonders gemacht hatte. Abseits der Kamera bleibt Heidi eine Ikone der Modewelt und zeigt, dass sie nach vielen erfolgreichen Jahren in der Branche immer noch voller Leidenschaft und Energie steckt, obwohl sie sich nach dem Münchner Oktoberfest zuletzt ziemlich erschöpft zeigte.

Getty Images Heidi Klum, Model

Heidi Klum, 13. Staffel von "Project Runway"

Getty Images Tim Gunn, Michael Kors, Nina Garcia, Zac Posen und Heidi Klum in einer Episode von "Project Runway"