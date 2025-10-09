Glamour pur in Berlin: Heidi Klum zieht alle Blicke auf sich

Heidi Klum (52) zog bei der glanzvollen Premiere der Show "Blinded By Delight" im Berliner Friedrichstadt-Palast alle Blicke auf sich. In einem schwarzen Minikleid, das durch einen tiefen Ausschnitt und dramatische Ärmel ins Auge stach, präsentierte sich das Model auf dem roten Teppich. Wie Daily Mail berichtete, lockte die Veranstaltung am Mittwochabend zahlreiche Prominente an, darunter auch Designer Jeremy Scott, der neben Heidi im Theater saß. Mit ihrer lockeren, welligen Frisur und einem dezenten Make-up, das ihre natürliche Ausstrahlung betonte, strahlte die vierfache Mutter auf dem Red Carpet und posierte in ihrem auffälligen Outfit für die Kameras.

Die Show selbst wird auf der offiziellen Webseite als "eine emotionale Reise in die Welt der Träume und des Glücks" beschrieben, mit über 100 Künstlern, die auf der größten Theaterbühne der Welt performen. Heidi schien ganz in ihrem Element und genoss sichtlich den Abend inmitten kreativer Darbietungen und modischer Extravaganz. Erst wenige Tage zuvor hatte sie in Paris bei der Frühjahr/Sommer 2026 Modenschau von Vetements mit einem transparenten, weißen Kleid für Gesprächsstoff gesorgt. "Ich bin nicht schüchtern, was meine Weiblichkeit angeht", äußerte sie gegenüber Times. Heidis selbstbewusster Umgang mit Mode setzt ein klares Statement: Alter ist für sie kein Hindernis, sondern eine Gelegenheit, weiterhin Spaß zu haben und sich auszudrücken.

Abseits der Bühne bereitet Heidi bereits ihr berühmtes Halloween-Event vor, das traditionell in New York City stattfindet. Auf Instagram gab die Moderatorin einen kleinen Vorgeschmack auf ihr diesjähriges Kostüm. In einem Posting zeigte sie die Herstellung eines Gesichtsteils aus Gips und schrieb dazu: "Das ist erst der Anfang." Heidi, bekannt für ihre aufwendigen Kreationen wie einen überlebensgroßen Wurm oder E.T., scheint auch in diesem Jahr wieder Großes zu planen. Die Anschaffung so außergewöhnlicher Kostüme beweist ihren anhaltenden Enthusiasmus für Mode, Kunst und Unterhaltung, der weit über das übliche Maß hinausgeht.

Getty Images Heidi Klum bei "Blinded By Delight" Show in Berlin, Oktober 2025

Getty Images Designer Jeremy Scott und Model Heidi Klum, Oktober 2025

action press / Dede / BACKGRID Heidi Klum bei der Modenschau von Vetements, Oktober 2025