Heidi Klum lobt ihren Mann: "Von Kopf bis Fuß gepflegt"

Heidi Klum (52) hat kürzlich in Düsseldorf geglänzt und sich als Markenbotschafterin für L’Oréal Paris auf der Königsallee gezeigt. Trotz eines durchgetakteten Zeitplans wirkte das Topmodel energiegeladen und gut gelaunt. Im Beauty-Talk mit Bild geriet Heidi ins Schwärmen, als es um ihren Mann Tom Kaulitz (36) ging. "Er ist so reinlich, er ist von Kopf bis zu den Fußspitzen tipptopp gepflegt", verriet sie lachend.

In dem Interview verriet Heidi weiter, dass das Thema Körperpflege bei Männern ihrer Meinung nach oft zu wenig Beachtung findet. Sie berichtete von ihrer Erfahrung bei einem Shooting für Germany's Next Topmodel, bei dem männliche Models in Bademode barfuß erschienen seien – ein Anblick, der bei Heidi als Beauty-Expertin definitiv nicht für Euphorie sorgte. "Abgeknabberte Fingernägel oder fettige Haare – darauf achte ich bei Männern", sagte sie deutlich. Ihr Mann Tom hingegen beeindrucke sie regelmäßig mit seiner peniblen Reinlichkeit: "Mein Mann ist penibel, wenn es um seinen Körper geht."

Ganz verliebt berichtete Heidi weiter von ihrem letzten Wiedersehen mit ihrem Mann. Nachdem sie zuletzt in Paris auf dem Fashion Week-Laufsteg gestanden hatte, ging es für sie nach Düsseldorf weiter, wo sie Tom für eine kurzweilige Nacht wiedersah. Der 36-Jährige war ebenfalls gerade erst in Düsseldorf angekommen, da er zuvor mit seinem Zwillingsbruder Bill (36) in Simbabwe als Botschafter unterwegs war.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Tom Kaulitz und Heidi Klum im September 2025 in München