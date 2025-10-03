Heidi Klum trägt durchsichtiges Kleid auf der Fashion Week

Heidi Klum (52) brachte während der Paris Fashion Week am Freitag mit einem gewagten Outfit die Kameras zum Blitzen. Gemeinsam mit ihrer Tochter Leni Klum (21) gehörte sie zu den Gästen der Modenschau von Vetements für die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2026. Dabei präsentierte sich das Supermodel in einem völlig transparenten, bodenlangen Spitzenkleid, das durch integrierte Handschuhe bis zu den Fingerspitzen vervollständigt wurde. Unter dem Kleid trug sie lediglich einen hautfarbenen String. Für zusätzliches Aufsehen sorgte die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit mit Platin-Grillz, die sie lächelnd präsentierte.

Das Mutter-Tochter-Duo posierte vor der Show gemeinsam für die Fotografen, bevor Heidi mit ihrem besonderen Outfit die volle Aufmerksamkeit auf sich zog. Für den Anfang der Veranstaltung bedeckte sie ihren Look noch mit einem grauen, übergroßen Mantel und kombinierte ihn mit dunklen Oversize-Sonnenbrillen. Kurz darauf offenbarte die 52-Jährige ihr "Naked Dress", das jüngst auf dem Laufsteg von Vetements Premiere feierte. Tochter Leni zog währenddessen mit einem eleganten Look bestehend aus einem bauchfreien schwarzen Top und einem dazu passenden Bleistiftrock Blicke auf sich.

Für Heidi war es nicht der erste Auftritt in einem auffälligen Styling während der diesjährigen Fashion Week. Bereits am Tag zuvor glänzte sie bei einer Christian-Louboutin-Veranstaltung in einem verführerischen schwarzen Spitzen-Catsuit, kombiniert mit farblich abgestimmten Accessoires. Die enge Verbindung zu ihrer Tochter Leni, die in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter tritt, zeigten die beiden immer wieder stolz bei solchen Events. Leni selbst äußerte in der Vergangenheit, dass sie von Heidis Arbeitsmoral und Selbstbewusstsein inspiriert sei. Teils provokativ, teils modisch experimentell – die Mutter-Tochter-Kombination bleibt ein Blickfang auf jedem roten Teppich.

action press / Dede / BACKGRID Heidi Klum bei der Modenschau von Vetements, Oktober 2025

Laurent VU/SIPA/2510031845 Heidi Klum bei der Modenschau von Vetements, Oktober 2025

action press / Dede / BACKGRID Leni und Heidi Klum bei der Modenschau von Vetements, Oktober 2025

ActionPress / BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTI Heidi Klum bei der Christian-Louboutin-Veranstaltung, Oktober 2025