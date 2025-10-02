Ups: Heidi Klum stürzt bei Verlassen der Paris Fashion Week

Heidi Klum (52) besuchte diese Woche die Fashion Week in Paris. Am Mittwochabend fand im YOYO Klub im Herzen der französischen Hauptstadt eine Party zu Ehren von Karl Lagerfeld (†85) unter dem Motto "From Paris With Love" statt. Das ehemalige Topmodel putzte sich zu dem Anlass ordentlich heraus und erschien in einer eleganten schwarzen Anzughose und einem dazu passenden, geknöpften Oberteil ohne Träger. Besonders ins Auge stach dabei wohl der V-Ausschnitt, der ein tiefes Dekolleté zauberte. Ihre Augen verdeckte Heidi mit einer riesigen Pilotenbrille. Diese könnte ihre Sicht ein wenig eingeschränkt haben, denn immerhin war es beim Verlassen des Klubs schon dunkel – beim Rausgehen übersah Heidi glatt den Bürgersteig und stolperte. Den Beinahe-Unfall nahm die GNTM-Jurorin aber mit Humor.

Kleine Unfälle oder Fauxpas lacht Heidi in der Regel immer professionell weg. Zum Auftakt des Oktoberfests in München zelebrierte sie in diesem Jahr erstmals ihr "HeidiFest" – wie es sich für ein echtes Volksfest gehört, ging es dabei ordentlich wild zu. Den Anstich des Bierfasses nahm die 52-Jährige natürlich persönlich vor. In einem Clip bei Instagram ist der wichtige Moment zu sehen und als das Bier sprudelte, bekam Heidi eine ganze Ladung davon ab. Sie kommentierte das nur mit einem Lachen und postete den Moment humorvoll in Zeitlupe und mit der Titanic-Musik hinterlegt.

Heidi ist bereits seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Modebranche – und das nicht nur in Deutschland. Während sie hierzulande die Chef-Jurorin von "Germany's Next Topmodel" ist, steht sie in den USA unter anderem auch hinter Shows wie "Project Runway" oder America's Got Talent. Bald könnten Fans den ehemaligen Victoria's Secret-Engel sogar auf der großen Leinwand erleben. Im August fanden die Dreharbeiten zu "Der Teufel trägt Prada 2" in New York City statt. Aufmerksame Fotografen entdeckten auch Heidi in verschiedenen Outfits am Set. Ob und wie sie in dem Film zu sehen sein wird, ist bisher aber nicht bekannt.

Getty Images Heidi Klum bei der Karl-Lagerfeld-"From Paris with Love"-Party, Oktober 2025

IMAGO / Bestimage Heidi Klum im Oktober 2025

Getty Images Heidi Klum auf ihrem "HeidiFest" 2025