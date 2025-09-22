Heidi Klum zeigt sich total erschöpft nach dem Oktoberfest

Heidi Klum (52) hat ein ereignisreiches Wochenende hinter sich, das ihr sichtlich Energie abverlangt hat. Nach ihrem eigenen "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus, bei dem sie mit Familie und Freunden ausgelassen feierte, ließ sich die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin auch das weltberühmte Oktoberfest nicht entgehen. An der Seite ihres Ehemanns Tom Kaulitz (36), dessen Zwillingsbruder Bill (36) und ihrer Tochter Leni (21) stürzte sie sich ins Wiesn-Getümmel und zeigte unterhaltsame Einblicke in das rauschende Fest auf Instagram. Doch der Party-Marathon forderte seinen Tribut: Am Sonntag teilte Heidi Instagram-Fotos, die sie völlig erschöpft an mehreren Orten beim Nickerchen zeigen – im Auto, auf einer Couch und sogar auf einem Heuballen.

Trotz dieser kurzen Verschnaufpausen gönnte sich die 52-Jährige keine längere Auszeit. Bereits am nächsten Tag stand sie wieder vor der Kamera, um in Berlin für die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" zu drehen. "Nach der Wiesn GNTM zu drehen, ist gar nicht so einfach", kommentierte die Moderatorin einen Schnappschuss von sich auf einem Heuballen, den sie im Netz veröffentlichte. An Erholung war dabei kaum zu denken, denn die Nacht zwischen dem Oktoberfest in München und dem Flug nach Berlin war augenscheinlich sehr kurz. Heidi ließ sich davon nicht unterkriegen und setzte die Dreharbeiten mit gewohntem Engagement fort.

Ihr "HeidiFest" im Hofbräuhaus war der Auftakt zu einem bayerischen Familienwochenende voller Traditionen und guter Laune. Neben ihren vier Kindern war auch Heidis Mutter Erna Teil der Feierlichkeiten. Ihr Mann Tom und Schwager Bill rundeten die fröhliche Runde ab. Heidi bewies derweil einmal mehr, dass sie Familie, Beruf und Party auf einzigartige Weise meistert – auch wenn es sie am Ende viel Kraft kostet.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im September 2025

Getty Images Leni Klum, Heidi Klum, Tom Kaulitz, Bill Kaulitz im September 2025 in München

Getty Images Heidi Klum beim HeidiFest 2025