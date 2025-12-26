"Neuanfang": Bei Vanessa Nwattu kullern Tränen beim Friseur

Vanessa Nwattu (25), die durch ihre Teilnahme an Temptation Island V.I.P. bekannt wurde, hat in ihrem jüngsten Instagram-Video gezeigt, wie emotional ein simpler Friseurbesuch sein kann. Die Reality-TV-Schönheit gönnte sich einen neuen Look, doch als sie das Ergebnis im Spiegel sah, überwältigten sie die Gefühle so sehr, dass sie ihre Tränen nicht zurückhalten konnte. "Ich fühle mich wieder ein bisschen hübsch und voll wohl", sagte Vanessa unter Tränen im Video. Die anwesende Friseurin nahm die sichtlich gerührte Vanessa sofort in den Arm, spendete Trost und stärkte sie mit aufmunternden Worten.

In der Kommentarspalte des Beitrags unterstrich die Reality-Darstellerin, wie wichtig dieser Moment für sie war. Sie beschrieb die Arbeit der Friseurinnen als mehr als nur eine einfache Dienstleistung, sondern als Ausdruck von Vertrauen, Fürsorge und Unterstützung – vor allem in einem Moment, in dem sie diesen Neuanfang dringend gebraucht habe. Mit spürbarer Dankbarkeit hob sie hervor, wie wohl sie sich nach der Behandlung gefühlt habe. "Es kullern wieder die Tränen bei mir, wenn ich das Video sehe", schrieb Vanessa.

Schon in der Vergangenheit zeigte sich Vanessa offen, wenn es um ihre emotionalen Herausforderungen ging. Nach schwierigen Erfahrungen, die unter anderem durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten geprägt waren, plant sie, sich im neuen Jahr einer psychologischen Behandlung zu unterziehen. Neben diesem Schritt, der auf eine positive persönliche Entwicklung abzielt, scheint der Moment beim Friseur für Vanessa ein weiterer kleiner Meilenstein auf ihrem Weg zu mehr Selbstvertrauen und innerer Stärke zu sein.

lamidihair Realitystar Vanessa Nwattu beim Friseurbesuch, Dezember 2025

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Influencerin und TV-Persönlichkeit

Imago Vanessa Nwattu bei der Weltpremiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" im Cinedom Köln