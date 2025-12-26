Eugenio Franceschini über "Emily in Paris"-Nacktszene

Eugenio Franceschini (34) sorgt in der neuen Staffel von "Emily in Paris" für einen Moment, über den Fans sprechen werden: In Folge drei der fünften Staffel steht der Schauspieler in Rom an der Seite von Lily Collins (36) vor der Kamera – und zwar nackt. Nach einer gemeinsamen Nacht in Emilys Wohnung spaziert seine Figur Marcello Muratori splitterfasernackt die Treppe hinunter, während Emily vom Bett aus flirty kommentiert. Der Zeitpunkt könnte kaum frecher sein, denn unten wartet Mindy, gespielt von Ashley Park (34). Premiere feierte die Staffel Mitte Dezember in Paris, seitdem laufen die neuen Folgen bei Netflix und liefern reichlich Gesprächsstoff – nicht nur wegen dieser Szene.

Gegenüber dem Magazin People erklärte Eugenio, dass ihn die Dreharbeiten zur Nacktszene kalt ließen. "Ich bin es gewohnt, nackt auf der Bühne zu spielen", sagte er am 15. Dezember beim Weltpremieren-Event in Paris. "Für mich war das nichts." Serienschöpfer Darren Star (64) lobte denselben Abend den Neuzugang: "Marcello war dabei. Eugenio war dabei und hatte einfach einen lustigen Sinn für Humor. Ich liebe seine Einstellung. Er ist so entspannt", schwärmte er und fand die Szene sogar "hinreißend". In Staffel fünf knüpft die Handlung nahtlos an das Vespa-Finale der vierten Staffel an: Emily und Marcello starten in Rom, wo Emily von Chefin Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu, 62) den Auftrag bekommt, das neue Agentur-Büro aufzubauen – doch wie so oft kommen Pläne ins Wanken, als auch Luc (Bruno Gouery) und Julien (Samuel Arnold, 34) in der Ewigen Stadt bleiben und das Team zwischen Rom und Paris jongliert.

Eugenio, der in der vergangenen Staffel als römischer Cashmere-Erbe und neuer Flirt für Emily einstieg, bringt in den neuen Folgen nicht nur mediterranes Dolce-Vita-Feeling, sondern auch gelöste Bühnenroutine mit. Kollegin Lily, die Emily bereits seit Staffel eins verkörpert, ist bekannt dafür, intime Momente mit Humor zu tragen – ein Ton, den auch Ashley als Mindy mit energiegeladenen Reaktionen trifft. Hinter den Kulissen gilt die römische Vespa-Romantik als kleiner Anker für die beiden Figuren, die sich inmitten von Terminen, Freundschaften und Missverständnissen Momente der Leichtigkeit bewahren. Für Fans bedeutet das: Zwischen Cappuccino-Dates, Agentur-Chaos und Treppenflirt blitzt immer wieder Chemie auf, die das Serienpaar kammerspielartig nahbar macht.

Getty Images Eugenio Franceschini bei der Netflix-Premiere von "Emily in Paris" 2025

ActionPress / Backgrid Lily Collins und Eugenio Franceschini am Set von "Emily in Paris", August 2025

Getty Images Der Cast und die Macher von "Emily in Paris" bei der Premiere der fünften Staffel