Ryan Wöhrl und Lina Baumann verraten ihr Beziehungsgeheimnis

Ryan Wöhrl und Lina Baumann sprachen nun offen über ihr Liebesglück und verrieten, was die Basis ihrer Beziehung bildet. Gegenüber Promiflash betonte Ryan, dass Kommunikation der Schlüssel sei. Gemeinsam mit ihren drei Katzen und zwei Hunden leben der Realitystar und die Social-Media-Bekanntheit in Bayern. Lina erzählte im Gespräch, dass auch ihre Tiere eine große Rolle für die Harmonie in ihrer Beziehung spielen. "Unsere Tiere machen uns sozusagen zu einer kleinen Familie", erklärte sie.

Die Tiere des Paares sind nicht nur Spielgefährten, sondern auch ein verbindendes Element im Alltag der beiden. Gerade das Wohl ihrer fünf Vierbeiner ist ein gemeinsames Herzensthema, das sie noch näher zusammengebracht hat. Ryan machte klar, dass bei ihnen alles "super läuft" und fügte hinzu, dass ihre Beziehung nicht mit seinen vorherigen Beziehungen zu vergleichen sei. Lina sieht dies ähnlich und betonte, wie wichtig es ihr sei, Probleme direkt anzusprechen. "Ich hasse es zu streiten", erklärte sie.

Dabei war der Start ihrer Beziehung eher holprig. Denn wie Lina gegenüber Promiflash erzählte, war die allererste Nachricht von Ryan alles andere als zurückhaltend. "Will dich immer noch heiraten", schrieb der Realitystar damals offen in Linas DMs – und kassierte prompt eine Abfuhr. Die Influencerin gestand: "Die Wahrscheinlichkeit, dass man auf so was als Frau eingeht, ist halt jetzt nicht so groß." Doch Ryans Hartnäckigkeit zahlte sich aus: Nachdem er mehrmals nachgefragt hatte, antwortete Lina schließlich und der Grundstein für ihre Liebesgeschichte war gelegt.

Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Realitystars

Instagram / linuschka Lina und Ryan mit ihren Hunden im September 2025

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, September 2025