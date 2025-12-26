Ehrlich: Anne Wünsche geht's an Weihnachten "wirklich mies"

Anne Wünsche (34) verbringt dieses Weihnachten ohne einen Mann an ihrer Seite. Auf Instagram meldete sich die dreifache Mama jetzt aus ihrem Zuhause und ließ ihre Community ungewöhnlich offen an ihren Gefühlen teilhaben. Sie beschreibt, wie schwer es ihr ausgerechnet an den Feiertagen fällt, allein zu sein und diese besonderen Momente nicht mit einem Partner zu teilen. "Weihnachten nur noch zu viert", schrieb die Influencerin zu einem emotionalen Post und richtete sich direkt an ihre Follower, während sie die Stimmung der vergangenen Festtage Revue passieren ließ.

In ihrem Beitrag schildert Anne, wie sehr sie zwischen zwei Gefühlswelten hin- und hergerissen ist. Einerseits genieße sie ihr Singleleben, andererseits merke sie an Tagen wie diesen deutlich, wie stark die Sehnsucht nach Nähe und Partnerschaft sein kann. "Es schwankt so krass zwischen: 'Ich bin grad voll gern Single' und 'Irgendwie habe ich wieder Lust zu lieben und geliebt zu werden'", fasste sie ihre innere Zerrissenheit zusammen. Dazu bekannte sie offen: "Mir geht’s wirklich mies." Ihre Ehrlichkeit rührte viele Fans: Zahlreiche Nutzer schickten ihr Zuspruch, Herz-Emojis und eigene Geschichten zum Alleinsein an Weihnachten.

Ihr emotionaler Post folgte nur einen Abend, nachdem sie – wie noch vor einer Woche angekündigt – Heiligabend gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Karim El Kammouchi (37) und Sohn Savio verbringen wollte. Die Patchwork-Mama verriet in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt: "Heiligabend werde ich mit Savio und seinem Papa verbringen – wir gehen gemeinsam essen und danach gibt es die Bescherung." Ihre älteren Töchter Miley und Juna sollten die Feiertage derweil bei Junas Vater Henning Merten (35) verbringen.

Instagram / anne_wuensche Unternehmerin Anne Wünsche, Dezember 2025

Instagram / anne_wuensche Social-Media-Star Anne Wünsche, Dezember 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi