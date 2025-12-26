Nach Scheidung: Hier verbringt Nicole Kidman die Feiertage

Nicole Kidman (58) kehrt für die Feiertage dorthin zurück, wo ihr Herz schlägt: nach Australien. Gemeinsam mit ihren Töchtern Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) verbringt die Schauspielerin das erste Weihnachten seit der Trennung von Keith Urban (58) in ihrer Heimat. Gesehen wurde Nicole an Heiligabend bei einer Feier, entspannt, mit ihren natürlichen Locken und einem Lächeln im Gesicht. Laut dem Magazin People war genau das ihr Wunsch nach einem turbulenten Herbst: zu Hause sein, mit ihren Mädchen, fern von Trubel und Terminen. "Sie wollte einfach Weihnachten daheim feiern. Sie ist sehr aufgeregt", heißt es dort. Die Rückkehr zu ihren Wurzeln scheint symbolisch für einen Neuanfang zu stehen.

Nach monatelangen Spekulationen über Eheprobleme reichte Nicole am 30. September die Scheidung von Keith ein und gab "unüberbrückbare Differenzen" als Grund an. Wie ein vertrauter Freund der Familie berichtet, hat die "Big Little Lies"-Darstellerin ihre innere Stärke wiedergefunden: "Sie ist super positiv und konzentriert sich auf die Dinge, für die sie dankbar ist. Und davon gibt es so viele! Sie fühlt sich sehr gesegnet", so die Quelle gegenüber People weiter. Für die gemeinsamen Töchter gilt ein klarer Erziehungsplan, der auf Ruhe und Stabilität setzt. Beide Elternteile verpflichteten sich, nicht schlecht übereinander zu sprechen und die Mädchen in beiden Familienwelten zu stärken. Festgelegt ist zudem, dass Nicole als hauptverantwortlicher Elternteil die meiste Zeit mit den Töchtern verbringt, während Keith fest eingeplante Tage im Jahr zustehen. Ein weiterer Punkt des Plans: Beide besuchten innerhalb von 60 Tagen nach dem Antrag ein Elternseminar, um den Übergang für die Kinder so harmonisch wie möglich zu gestalten.

Abseits der Formalitäten zeigt sich, wie sehr Familie Nicole trägt. Die Schauspielerin hat neben Sunday und Faith noch zwei erwachsene Kinder, Connor und Bella, aus der Ehe mit Tom Cruise (63). Freundinnen beschreiben sie seit Jahren als jemanden, der Rituale liebt – vom gemeinsamen Kochen bis zu ruhigen Strandspaziergängen, wenn sie in Australien ist. Für die Töchter spielt Nähe zu beiden Eltern eine große Rolle, und das Umfeld betont immer wieder das entspannte Miteinander. Beruflich steht Nicole vor einem vielversprechenden Jahr 2026. Nach dem Erfolg ihres kontroversen Films "Babygirl" arbeitet sie bereits an mehreren hochkarätigen Projekten. So soll sie in der dritten Staffel von "Big Little Lies" zurückkehren, außerdem sind Verhandlungen für ein neues Drama-Projekt im Gange. Ihre Produktionsfirma Blossom Films entwickelt zudem mehrere Serien für Streaming-Dienste. Mit ihrer bewährten Professionalität und ihrem unerschütterlichen Ehrgeiz scheint die Schauspielerin bereit zu sein, das nächste Kapitel ihres Lebens zu schreiben - sowohl privat als auch beruflich.

Imago Nicole Kidman bei der Paris Fashion Week, Oktober 2025

Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman und Faith Margaret Kidman-Urban bei der Chanel Womenswear S/S 2026 Show