So waren Tanja Makarićs erste Tage mit Tochter Malou Jolié

Babyglück kurz vor Weihnachten: Tanja Makarić (28) hat am 20. Dezember in Deutschland ihre Tochter Malou Jolié zur Welt gebracht und sich danach erst einmal für sechs Tage aus den sozialen Medien zurückgezogen. Jetzt meldet sich die Influencerin bei einer Instagram-Fragerunde zurück und erzählt offen, wie turbulent und zugleich wunderschön die ersten Tage mit ihrem Baby waren. Alleine zu Hause ist sie nicht: An ihrer Seite ist die kleine Malou – und offenbar auch familiäre Unterstützung. Was sie sofort verrät: Malou schläft himmlisch, besonders nachts. Nur Tanja selbst findet kaum Ruhe, weil sie unablässig nach ihrer Tochter sieht.

Auf die Fragen ihrer Follower antwortet die Neu-Mama ehrlich und ohne Filter. "Ich glaube, man ist immer am herausfinden, was gerade los ist", sagt Tanja bei Instagram. Es sei gerade ein ständiges Abwägen, ob Hunger, Bauchzwicken, volle Windel oder einfach Kuschelbedarf die Ursache für das Quengeln sind. Besonders bewegt sie ein Muster, das sie schon von früher kennt: "Ich schlafe einfach nicht", erklärt sie weiter. Sie habe schon immer wach gelegen, wenn sie Verantwortung für schlafende Kinder übernommen habe, und kontrolliere nun auch bei Malou fortwährend die Atmung, erzählte sie ihren Followern. Ihre Schwester habe ihr zugesprochen, dass diese Such- und Lernphase normal sei und die ersten Monate vor allem eins bedeuten: ausprobieren und ankommen.

Tanja, die ihre Community seit Jahren mit Fitness- und Lifestyle-Inhalten begleitet, lässt in diesen Tagen vor allem Nähe und Gefühle sprechen. Zuletzt teilte die Influencerin zur Geburt ein inniges Foto, auf dem die Füße von ihr, dem Baby und einer weiteren Person zu sehen waren – ein stiller Moment, der viel über Verbundenheit erzählt. Im privaten Umfeld gilt Tanja als jemand, der viel Wert auf Familie und Freundschaften legt; enge Bezugspersonen spielen für sie eine große Rolle und geben ihr Rückhalt. Für ihre Fans bleibt sie trotz Schlafmangel ansprechbar, gibt Einblicke ohne große Inszenierung und zeigt damit genau das, was viele an ihr schätzen: echte Momente zwischen Fläschchen, Kuschelstunden und kleinen Pausen zum Durchatmen.

