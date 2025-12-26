Elena Miras kritisiert die "Make Love, Fake Love"-Neuzugänge

Elena Miras (33) bekommt in der vierten Folge von Make Love, Fake Love wieder zwei Neuzugänge in die Villa – diesmal sind es Oskar und Julian. Bei einem gemeinsamen Gespräch unter sechs Augen will der Funke allerdings nicht so recht überspringen. Die Reality-TV-Bekanntheit merkt schnell: Die neuen Männer bleiben blass, stellen kaum Fragen und zeigen wenig Neugier. Nach dem Gespräch zieht Elena im Einzelinterview Bilanz und macht deutlich, was ihr missfällt. "Es sind schon sympathische Jungs, aber ich hab das Gefühl, dass sie nicht wissen, wo sie hier sind", sagt sie. Und sie legt nach: "Leute – hallo? Ich bin hier die Single-Lady. Gebt euch ein bisschen Mühe und stellt mir Fragen..."

Hinter den Kulissen zeigt sich, wie sehr Elena auf echtes Interesse setzt. Sie sucht das direkte Gespräch, doch Oskar und Julian verharren im Smalltalk. Statt persönlicher Nachfragen bleibt es bei Floskeln, was die Single-Lady hörbar enttäuscht. Der Zeitpunkt ihrer Kritik ist deutlich: Nach der Dreierrunde schätzt sie die Lage offen ein und signalisiert damit, dass es in der Villa um Initiative und Aufmerksamkeit geht. Für die neuen Kandidaten heißt das: Wer bleiben will, muss liefern – Präsenz zeigen, Fragen stellen, sich auf Elena einlassen. Denn ohne Tempo und klare Signale wird es in diesem Flirt-Wettbewerb schwer, Anschluss zu finden.

Bereits in der vergangenen Woche sorgten neue Gesichter für frischen Wind in der Villa. Alex G. und Fabian waren zum Frühstück erschienen und ließen kaum Zweifel daran, wie sehr sie Elena bewunderten. Alex schwärmte in der Show: "Elena ist natürlich eine sehr schöne Frau und da hat das Frühstück natürlich doppelt geschmeckt – so kann man das bezeichnen." Auch Fabian zeigte sich begeistert und gestand offen: "Boah, mega Ausstrahlung. Ich war dann doch ziemlich nervös gewesen, als ich sie gesehen habe." Schon damals setzte die Single-Lady auf klare Ansagen und bohrte direkt nach, ob die beiden wirklich solo seien und wie sie zu Kindern stünden.

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras mit den "Make Love, Fake Love"-Kandidaten Oskar und Julian

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras mit den "Make Love, Fake Love"-Kandidaten Alex G. und Fabian