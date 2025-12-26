Ireland Baldwin teilt seltenes Foto mit Mama Kim Basinger

Ireland Baldwin (30) hat auf Instagram seltene Einblicke in ihr Familienleben geteilt – und dabei ihre sonst so öffentlichkeitsscheue Mutter Kim Basinger (72) gezeigt. Die Model-Tochter postete am Donnerstag eine Bilderreihe von einem Wochenendtrip in die Berge, mit dabei ihr Partner André Allen Anjos und Töchterchen Holland. Auf einem der auffälligsten Fotos lugt Kim hinter Ireland hervor, während die Mama ihre kleine Holland im Arm hält. "Momentaufnahmen vom Wochenende", schrieb Ireland zu den Aufnahmen. Die intime Bilderflut entstand während eines augenscheinlich vorweihnachtlichen Kurzurlaubs in die Berge und sorgte bei Fans für Begeisterung, denn gemeinsame Fotos von Ireland und Kim sind eine Seltenheit.

Die "Batman"-Ikone zeigte sich warm eingepackt in dunklem Grün, mit Sonnenbrille und Hut, während Ireland im grauen Sweater und Holland im flauschigen Röckchen samt Ugg-Boots zu sehen ist. Bereits Ende Oktober waren die drei bei einem Sushi-Ausflug in Los Angeles gesichtet worden, damals ebenfalls mit André an ihrer Seite. Dass die neuen Fotos so viel Aufmerksamkeit bekommen, hat auch damit zu tun, dass die Oscarpreisträgerin nur selten in sozialen Medien auftaucht. Zuletzt war Kim im Mai kurz auf Irelands Account zu sehen. Noch persönlicher wirkt die neue Fotostrecke vor dem Hintergrund von Irelands offenem Essay kurz vor ihrem 30. Geburtstag, in dem sie über "narzisstische" und "giftige" Verwandte sprach. Konkrete Namen nannte sie nicht, betonte aber, wie befreiend es gewesen sei, sich von schädlichen Dynamiken zu lösen.

Kim hatte in den vergangenen Jahren immer wieder von ihren Angststörungen erzählt und berichtete etwa in "Red Table Talk" von einer Phase, in der ihr Agoraphobie das Leben massiv erschwerte. Ireland sprach zeitgleich über ihre einsame Kindheit zwischen getrennten Eltern und darüber, wie wichtig ihr heute ein stabiles, eigenes Familienleben ist. Mit Musiker André und Tochter Holland hat die Unternehmerin genau dieses Nest gefunden. Alec Baldwin (67), Irelands Vater, reflektierte jüngst in seiner Reality-Serie, wie die lange Scheidung von Kim seine Beziehung zu seiner Tochter belastet habe. Kim wiederum lebt seit vielen Jahren mit ihrem Partner Mitch Stone zusammen. Die neuen Bergfotos zeigen vor allem eins: drei Generationen, die den Moment miteinander genießen – ohne roten Teppich, ohne Blitzlicht, einfach Familie.

Instagram / kim.basinger Kim Basinger und Tochter Ireland Baldwin

Instagram / irelandirelandireland Kim Basinger und Tochter Ireland

Getty Images Ireland Baldwin und Alec Baldwin im September 2019