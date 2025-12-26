Einsam unterm Baum: Sara Kulka aß Tütensuppe an Heiligabend

Der 24. Dezember fiel für Sara Kulka (35) in diesem Jahr eher schlicht aus: Statt eines aufwendigen Weihnachtsbuffets im Kreise der Liebsten genoss die Reality-TV-Bekanntheit zu Heiligabend einfach nur eine Tütensuppe – und das ohne jede Gesellschaft. Während viele Familien gemeinsam um den festlich gedeckten Tisch saßen, fristete Sara in ihrer Leipziger Wohnung ein eher einsames Dasein, ohne ihre beiden Töchter Matilda und Annabell. Die Mädchen verbrachten Heiligabend beim getrennt lebenden Papa, wie die frühere Germany's Next Topmodel-Kandidatin vorab im Gespräch mit Tag24 verriet. Via Instagram-Story meldete sich die Blondine inzwischen mit gemischten Gefühlen bei ihren Fans zurück: "Mir geht es ganz gut. Gestern Abend ging es mir wesentlich schlechter", schrieb die 35-Jährige zu einem Foto ihrer Katze.

Ganz ohne Familienwärme muss Sara in den nächsten Tagen nicht auskommen: Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es zu Mama Goscha, wo traditionell polnisch aufgetischt wird – inklusive Oblaten, die in der Familie seit Jahren zur besinnlichen Zeit dazugehören. Diese kleine Auszeit kann sie jetzt nur zu gut gebrauchen: Ende 2024, so berichtete sie im Interview, habe ihr Ex-Mann sie und die Kinder vor die Tür gesetzt – die drei lebten erst im Hotel. Mittlerweile hat sich vieles geordnet. Sara und ihre Töchter sind in einer neuen Wohnung angekommen, der Weihnachtsbaum steht wieder, die Geschenke liegen bereit. "I'm still standing" (dt.: Ich stehe immer noch), fasste sie ihr Gefühl für 2025 zusammen – ein Zitat aus dem gleichnamigen Song von Elton John (78).

In der Vergangenheit betonte Sara wiederholt, dass sie formale Schritte in der Trennung von ihrem Mann nicht überstürzen möchte. Ihr Ziel sei es, Streit zu vermeiden und für ihre Kinder die nötige Ruhe zu bewahren. Beruflich geht sie derweil ebenso pragmatisch wie entschlossen vor: Nach Auftritten in Formaten wie Villa der Versuchung und Die Abrechnung stehen für das kommende Jahr bereits mehrere TV-Projekte auf dem Plan. "Ich bin nicht wählerisch", erklärte sie im Interview und betonte, sie sei bereit für "alles, was Geld bringt."

IMAGO / Steffen Schellhorn Sara Kulka, August 2020

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihrer Tochter Annabell

Getty Images Sara Kulka beim Leipziger Opernball 2022