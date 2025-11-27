Yellowstones "Bahnhof" ist von realer Todeszone inspiriert

Die Serie "1923" hat ein faszinierendes Detail aus dem "Yellowstone"-Universum enthüllt, das die Zuschauer in seinen Bann zieht: den Ursprung des berüchtigten "Bahnhofs". Dieser gefährliche Ort, der in "Yellowstone" regelmäßig Schauplatz für die brutale Selbstjustiz der Dutton-Familie ist, wird in der zweiten Staffel von "1923" erstmals namentlich erwähnt. Dort erfährt man, dass dieses juristisch fast rechtsfreie Gebiet an der Grenze zwischen Montana und Wyoming nicht ursprünglich von den Duttons entdeckt wurde, sondern bereits von ihrem Gegenspieler Donald Whitfield und dessen Handlanger genutzt wurde, um Leichen verschwinden zu lassen.

Die Grundlage dieses Serienortes basiert auf einem realen, faszinierenden Phänomen: der sogenannten "Zone of Death" im Yellowstone-Nationalpark. Serienmacher Taylor Sheridan äußert bei Collider, dass diese als Inspiration für die Show diente. Das Gebiet umfasst rund 50 Quadratmeilen und liegt im Bundesstaat Idaho, einem Teil des Parks, in dem keine Menschen leben. Da die US-Verfassung verlangt, dass Straftaten in dem Bezirk verhandelt werden müssen, in dem sie begangen wurden, und dort niemand zu finden ist, um eine Jury zu stellen, könnte dieser Ort theoretisch als "straffreie" Zone für Verbrechen gelten. Diese rechtliche Anomalie wurde 2005 vom Jura-Professor Brian C. Kalt in einem Essay beschrieben und hat seitdem wiederholt Aufmerksamkeit erregt.

Das Motiv der "Zone of Death" wird nicht nur im "Yellowstone"-Universum verwendet, sondern auch in anderen Geschichten wie dem Roman "Free Fire" von C. J. Box. Die schaurige Vorstellung einer juristisch problematischen Todeszone passt ideal zum Ton der Serie und unterstreicht die düstere, gesetzlose Atmosphäre der Geschichten um den Dutton-Clan. Im Mittelpunkt steht dabei auch die Auseinandersetzung innerhalb und außerhalb der Familie, die von Loyalitäten, Rache und Machtkämpfen geprägt ist. So wird der "Bahnhof" zu einem Sinnbild für das, was die Duttons über Generationen hinweg kennzeichnen wird: die kompromisslose Verteidigung ihres Lebens und ihrer Ranch.

Paramount+ Cole Hauser in seiner Rolle des Rip Wheelers in "Yellowstone"

LMK/ActionPress Luke Grimes und Kevin Costner in "Yellowstone"

Paramount+ Die Cowboys der "Yellowstone"-Ranch