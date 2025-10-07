Neue Westernserie will "Yellowstone" in den Schatten stellen

Netflix bringt am 4. Dezember 2025 mit "The Abandons" eine Westernserie an den Start, die es mit Genre-Schwergewichten wie "Yellowstone" aufnehmen will. Die Serie, entwickelt von "Sons of Anarchy"-Schöpfer Kurt Sutter (65), spielt Mitte des 19. Jahrhunderts im Gebiet des heutigen Bundesstaates Washington. Im Mittelpunkt stehen zwei verfeindete Familien – die eine besteht aus Waisen, vereint durch Liebe und Notwendigkeit, die andere ist durch Wohlstand und Privilegien verbunden. Angeführt werden die beiden Clans von starken Matriarchinnen: Fiona Nolan, verkörpert von Lena Headey (52), und Constance Van Ness, gespielt von Gillian Anderson (57).

Die Rivalität der beiden Familien wird durch eine fesselnde Mischung aus Verbrechen, Intrigen, einer tragischen Liebesgeschichte und dem Kampf um ein Stück Land mit reichen Silbervorkommen angeheizt. Dieses Aufeinandertreffen greift laut Serienbeschreibung gesellschaftliche Themen wie Gerechtigkeit, Macht und Besitz auf und beleuchtet dabei den Konflikt zwischen Arm und Reich. Neben den hochkarätigen Hauptdarstellerinnen zählen auch Nick Robinson (30), bekannt aus dem Film "Love, Simon", sowie Diana Silvers aus "Space Force" und Lamar Johnson aus der Serie "The Last of Us" zur Besetzung. Die erste Staffel umfasst insgesamt zehn Episoden, die wohl direkt verfügbar sein sollen.

Lena Headey, die durch ihre Rolle als Cersei Lannister in Game of Thrones weltberühmt wurde, und Gillian Anderson, bekannt als Dana Scully aus Akte X, sind nicht nur ausdrucksstarke Schauspielerinnen, sondern auch dafür bekannt, komplexe und vielschichtige Charaktere zu verkörpern. Während Lena für ihre Darstellung skrupelloser Machtfiguren geschätzt wird, erhielt Gillian viel Lob für ihre Rollen als eigenständige, intelligente Frauen. Die Kombination dieser beiden Talente in der düsteren Kulisse des Wilden Westens könnte "The Abandons" zu einem echten Highlight im diesjährigen Serienkalender machen. Genre-Fans dürfen jedenfalls gespannt sein, welche Dynamik und Intensität die beiden mit ihrer Chemie auf den Bildschirm bringen.

Getty Images Lena Headey, Schauspielerin

Frederick M. Brown/Getty Images Kurt Sutter, Drehbuchautor

Getty Images Gillian Anderson, Schauspielerin