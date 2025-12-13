Yellowstone-Star lobt Kevin Costner und meidet Skandalfragen

Jefferson White (36), bekannt aus der Erfolgsserie Yellowstone, stellt sich in einem aktuellen Interview vor seinen früheren Kollegen Kevin Costner (70) – und weicht Fragen nach der laufenden Klage gegen den Hollywoodstar aus. Er sparte in Bezug auf die Zusammenarbeit mit dem Oscar-Preisträger nicht mit Lob und beschrieb Kevin als "Legende" und jemanden, der "authentisch viel gibt". Auf den Rechtsstreit mit der Stuntfrau Devyn LaBella angesprochen, blockte Jefferson jedoch ab. "Ich weiß darüber tatsächlich nichts", beteuerte er gegenüber Daily Mail.

Devyn, die in dem Westernfilm "Horizon 2" als Double für Schauspielerin Ella Hunt arbeitete, erhebt schwere Anschuldigungen: Sie behauptet, das unangekündigte Drehen einer gewaltsamen Szene habe sie nicht nur physisch, sondern auch emotional stark belastet. Acht der ursprünglichen zehn Punkte aus ihrer Klage, darunter Vorwürfe von sexueller Belästigung und psychischem Stress, sind noch immer vor Gericht anhängig. Zwei Punkte wurden bereits abgewiesen, darunter eine Klage nach dem Bane Act, das sich gegen Hassverbrechen richtet. Kevin hat derweil Berufung eingelegt, um auf die vollständige Streichung der verbliebenen Vorwürfe hinzuarbeiten.

Die Vorwürfe sorgen seit Monaten für Schlagzeilen, während Kevin weiterhin vehement seine Unschuld betont. Auch sein Teilerfolg vor Gericht – das Fallenlassen von zwei Anklagepunkten – konnte sein Gemüt nicht besänftigen. "Wir sind zwar enttäuscht über die Entscheidung des Gerichts, die übrigen Klagegründe zuzulassen, doch die Beweislage zeigt eindeutig, dass diese weder rechtlich noch sachlich begründet sind", ließ er laut Entertainment Weekly über seinen Anwalt erklären. Eine für den 5. Dezember angesetzte Anhörung fand nicht statt, ein neuer Termin ist für März geplant.

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Getty Images Jefferson White, Schauspieler

