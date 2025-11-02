Mit ein bisschen Geduld: Yellowstone-Prequel "1944" kommt

Das "Yellowstone"-Universum wächst weiter, doch Fans müssen sich weiterhin gedulden, bis das nächste Prequel "1944" auf Paramount+ erscheint. Taylor Sheridan, der Erfinder der Hit-Serie, hat bereits mehrere Spin-offs wie "1883" und "1923" realisiert, doch "1944" bleibt aktuell in der Produktionsschleife. Laut der Branchenzeitschrift Variety soll der Fokus der Serienproduktion erst nach der Premiere von "The Madison" im nächsten Jahr auf "1944" gelegt werden. Details zur Besetzung und konkreten Handlungssträngen sind bisher unter Verschluss, doch der Titel lässt auf die Ära des Zweiten Weltkriegs schließen. Ein möglicher Aufhänger könnte die Geschichte der Dutton-Familie während D-Day sein.

Spencer Dutton, gespielt von Brandon Sklenar (35) in "1923", hat bereits den Ersten Weltkrieg erlebt, und sein im Serienfinale geborener Sohn könnte nun alt genug sein, um im Zweiten Weltkrieg zu kämpfen. Brandon selbst äußerte Interesse an einem Cameo-Auftritt. "Gib mir etwas Gicht, eine kleine Beugehaltung und graue Schläfen. Ich würde die Stimme ein wenig rauer machen", scherzte er im April 2025 beim Hollywood Reporter. Ob er noch einen Auftritt als Spencer bekommen wird, ist unklar, doch die Einführung seiner Figur als "Zukunft der Dutton-Familie" könnte eine Rückkehr ermöglichen. Fans spekulieren darüber hinaus, dass die neue Serie endlich klären könnte, wie Spencer mit der Hauptfigur John Dutton aus "Yellowstone" in Verbindung steht.

Die Produktion der "Yellowstone"-Spin-offs ist berüchtigt für lange Pausen zwischen den Projekten, wie Serien-Direktorin Christina Voros bereits 2024 beim TV Insider erklärte: "Wir wissen erst, wenn wir die Drehbücher bekommen, welche Geschichte erzählt wird." Sie fügte hinzu, dass Taylor sich bewusst Zeit nehme, um die richtigen Geschichten zur richtigen Zeit zu entwickeln. Mit mehreren Spin-offs, darunter auch das noch ausstehende "6666", ist Sheridans Serien-Universum umfangreich und komplex. Bis "1944" die Zuschauer endlich in die spannende Welt der Duttons zurückführt, bleibt ungewiss, was die Serie genau bereithalten wird – doch die Vorfreude bleibt ungebrochen.

IMAGO / Capital Pictures, xCAP TFSx Brandon Sklenar und Julia Schlaepfer in der Serie "1923"

Getty Images Taylor Sheridan 2022 bei der Premiere der 5. Staffel von "Yellowstone" in Fort Worth, Texas

LMK/ActionPress Luke Grimes und Kevin Costner in "Yellowstone"