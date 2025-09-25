GZSZ-Überraschung: RTL wagt riskanten Programmwechsel

RTL sorgt am Donnerstagabend, dem 25. September, für eine Überraschung im TV-Programm: Die Fußballvorberichterstattung verliert ihren Sendeplatz. Stattdessen setzt der Sender auf seinen Serien-Dauerbrenner Gute Zeiten, schlechte Zeiten, wie die Bunte berichtet. Nach der regulären Folge um 19:40 Uhr ist ab 20:15 Uhr ein 20-minütiges Special geplant. "GZSZ – Die Verlängerung" lockt mit spannenden Hintergrundinfos und exklusiven Interviews mit den Soap-Stars und soll den Zuschauern Einblicke hinter die Kulissen geben.

Die Programmänderung hat jedoch Konsequenzen für die Europa-League-Vorberichterstattung mit Laura Papendick (36). Das Fußball-Vorgeplänkel wird deutlich gekürzt, bevor ab 20:35 Uhr das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Celta Vigo beginnt. Die Vorberichte hatten zuletzt in den Quoten geschwächelt, was wohl zu dieser Entscheidung führte. Für RTL ist es nicht das erste Mal, dass die Sendezeit für die Vorberichte kurzerhand gestrichen wird – ein Zeichen dafür, dass der Sender mit Alternativen experimentiert, um die Zuschauerzahlen in der Primetime zu steigern.

Laura, die seit der Geburt ihres ersten Sohnes 2023 bei RTL wieder die Fußball-Vorgespräche moderiert, wird also am Donnerstag weniger Sendezeit erhalten. Nach ihrer Rückkehr verriet die Sportmoderatorin damals: "Meine kleine Familie ist das Wichtigste in meinem Leben, aber auch meinen Job liebe ich und möchte ihn weiter ausführen." Ihr Partner, der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer Alexander Hindersmann (37), unterstützte sie dabei tatkräftig im Alltag. "Wir teilen uns alles super auf, sodass ich zwar etwas traurig, aber mit einem super Gefühl zur Arbeit fahren kann", erzählte Laura gegenüber RTL.

RTL / Anna Riedel Josefin Bressel, Patrick Fernandez, Ulrike Frank und Jan Kittmann bei GZSZ

Getty Images Laura Papendick, Sportmoderatorin

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Ex-Bachelorette-Gewinner