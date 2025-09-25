Dank Enkelin näherten sich Christine Neubauer und Sohn an

Nach 14 Jahren Funkstille gibt es endlich wieder Harmonie zwischen Christine Neubauer (63) und ihrem Sohn Lambert Dinzinger. Die Schauspielerin und der heute 33-Jährige hatten den Kontakt abgebrochen, nachdem Christine ihren damaligen Ehemann für José Campos verließ – ein Schritt, der Lambert, damals 18, schwer traf. Nun haben Mutter und Sohn einen Weg zueinander gefunden: "In meinem Herzen war mein Sohn ja nie weg", sagt Christine gegenüber der Zeitschrift Bunte. Auch Lambert zeigt sich versöhnlich: "Wir haben uns längst alles verziehen." Zu dieser Annäherung habe maßgeblich Lamberts Verlobte Maha beigetragen, mit der er in Dubai lebt.

Das junge Paar hat vor zwei Monaten eine Tochter bekommen, die erste Enkelin von Christine. Die kleine Hala Rose bringt neues Glück in die Familie und scheint eine Verbindung zwischen den Generationen geschaffen zu haben. "Durch diese große Liebe, die ich gefunden habe, konnte ich mich auch meiner Mutter liebevoll zuwenden", erklärte Lambert. In Dubai kommen nun alle Generationen der Familie zusammen, um einen Neustart zu wagen. Christine beschreibt diesen Prozess wie folgt: "Wir haben einen Punkt gesetzt hinter das Alte und sind mit offenem Herzen aufeinander zugegangen. Vorsichtig und mit kleinen Schritten, aber beständig." Dass der Nachwuchs dabei eine zentrale Rolle spielt, macht die Enkelin zu einem besonderen Symbol des Friedens.

Christine hatte bereits Schritte unternommen, um sich ihrem Sohn wieder anzunähern. Gemeinsam mit ihrer Mutter Lydia besuchte sie ihn vor einiger Zeit in Dubai, wo er seit einigen Jahren lebt und sich ein neues Leben aufgebaut hat. Die Reise, die für die Schauspielerin von großer emotionaler Bedeutung war, markierte einen Wendepunkt im Verhältnis zwischen Mutter und Sohn. Heute blicken sie nicht mehr zurück, sondern genießen die neu gefundene Nähe und freuen sich darauf, vor allem als Familie mit Enkelkind Hala neue Erinnerungen zu schaffen.

Getty Images Christine Neubauer und ihr Sohn Lambert beim "HeidiFest" in München, September 2025

Getty Images Christine Neubauer, Schauspielerin

Getty Images Christine Neubauer mit ihrer Mutter Lydia