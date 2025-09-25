Das gab's noch nie: "Princess Charming"-Nessi bricht Show ab

Die diesjährige Staffel Princess Charming endet ohne Finale und ohne Happy End. Die zehnte Folge der Sendung markiert eigentlich das emotionale Staffelfinale, doch dieses Mal kommt es gar nicht erst so weit. Der Grund: Vanessa Borcks (28) Favoritin Lotti verlässt freiwillig die Villa – und bricht der Princess damit das Herz. Daraufhin fällt Nessi eine folgenschwere Entscheidung und beendet abrupt das Liebesabenteuer. "Mein Herz ist so kaputt, dass ich gerade einfach niemanden mehr reinlassen kann", erklärt sie den verbliebenen Kandidatinnen unter Tränen.

Nessi rechtfertigt ihre Entscheidung weiter damit, dass es "unehrlich und unfair" sei, die Datingshow weiterzuführen, mit dem Wissen, ihr Herz bereits verschenkt zu haben. Denn sie gesteht auch: "Ich habe das erste Mal nach neun Jahren nicht nur was gefühlt, sondern auch Liebeskummer gehabt." Auch wenn die restlichen Kandidatinnen sichtlich geschockt und traurig reagieren, können sie Nessis Entscheidung nachvollziehen.

Zunächst bricht Marlene das fassungslose Schweigen und redet Nessi in dieser emotional aufwühlenden Situation gut zu: "Stark, dass du hier bist und stark, dass du so ehrlich bist." Auch Kim betont, dass Ehrlichkeit das Allerwichtigste sei, auch wenn sie traurig über das verpasste Happy End mit der Princess ist: "Ich mache ihr keinen Vorwurf. Sie hat das Richtige getan. Aber es kam natürlich einfach alles sehr plötzlich." Somit endet die diesjährige "Princess Charming"-Staffel nicht mit einem Liebespaar, sondern einer großen Gruppenumarmung und einem gemeinsamen Abschied aus der Villa.

Princess Charming, RTL+ Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025

Princess Charming, RTL+ Nessi und Lotti bei "Princess Charming", 2025

Princess Charming, RTL+ Nessi und die Kandidatinnen aus Folge zehn von "Princess Charming", 2025