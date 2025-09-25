Darum entfernt RTL Szene mit Laura Dahlmeier (†) aus TV-Show

Laura Dahlmeier (†31), die zweifache Olympiasiegerin und ehemalige Biathletin, ist am 28. Juli bei einer Bergtour in Pakistan auf tragische Weise ums Leben gekommen. Nun hat der Fernsehsender RTL laut Kurier reagiert und eine Szene aus der Unterhaltungsshow "Drei gegen Einen" entfernt, in der Laura vor ihrem Tod an einer Biathlon-Challenge teilnahm. Die Show wurde bereits im Frühjahr 2025 aufgezeichnet und wird am Samstag, den 27. September, ausgestrahlt. Vorab wird jedoch ein spezieller Vorspann gezeigt, in dem die Sportlerin geehrt wird. RTL widmet die Sendung Laura und spricht der Familie ihr tiefes Mitgefühl aus.

In einer Erklärung des Senders heißt es: "In unserer Show durften wir Laura Dahlmeier als außergewöhnliche Persönlichkeit erleben, die das Publikum mit ihrer Leidenschaft und Freude begeistert hat." Aus "Rücksicht und Respekt" habe man entschieden, die Challenge nicht auszustrahlen. Stattdessen wird die Show, in der auch Jens "Knossi" Knossalla, Tim Mälzer (54) und Jan Köppen (42) zu sehen sind, Laura gewidmet. Während RTL im linearen Fernsehen am Samstag um 20.15 Uhr die geänderte Version zeigt, ist sie über den Streamingdienst RTL+ bereits verfügbar.

Dass RTL für die sportliche Challenge damals Laura Dahlmeier auswählte, dürfte kein Zufall gewesen sein: Die gebürtige Garmisch-Partenkirchnerin gehörte zu den erfolgreichsten Biathletinnen ihrer Zeit. In der Saison 2016/17 gewann sie den Gesamtweltcup – und holte in ihrer Laufbahn insgesamt 33 Weltcupsiege. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang räumte sie zweimal Gold und einmal Bronze ab. Insgesamt brachte es die Sportlerin bei Weltmeisterschaften auf 15 Medaillen.

Laura Dahlmeier im Dezember 2017

Laura Dahlmeier, Oktober 2024

Laura Dahlmeier, Ex-Biathletin