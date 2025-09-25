MontanaBlack klärt auf: Hochzeit mit Lea nicht rechtskräftig

Auf ihrem Trip nach Las Vegas wagten MontanaBlack (37) und seine Lea sich vor den Traualtar. Obwohl die Hochzeiten in der Glitzermetropole in Deutschland offiziell anerkannt werden können, vermuteten einige Fans schon, dass der Streamer und seine Liebste die Zeremonie nur zum Spaß abhielten. Jetzt klärt Monte das Ganze auf. "Die Variante, die wir gewählt haben, ist nach deutschem Recht eine Spaßhochzeit", erklärt er gegenüber Bild. Für die beiden habe der Moment dennoch einen großen emotionalen Wert. Auch wenn sie noch nicht allzu lange ein Paar sind, habe es sich für sie richtig angefühlt: "Natürlich sagen manche, nach einem Jahr sei es zu früh. Aber was ist heutzutage schon früh, was ist zu spät? Das Gefühl passt – und dann haben wir uns entschieden."

Die Hochzeit in Las Vegas sei keine spontane Entscheidung gewesen. Monte habe seiner Liebsten schon vorher erzählt, was er vorhabe. Und auch wenn die beiden zum Spaß und für das Gefühl heirateten, seien sie wahnsinnig nervös gewesen – vor allem Lea: "Ich war schon aufgeregt und Lea auch – sie hatte schwitzige Hände und hat gezittert. Das war einfach ein emotional schöner Moment." Dass er seiner Liebsten früher oder später auch in Deutschland das Jawort gibt, kann der 37-Jährige mittlerweile nicht ganz ausschließen. "Ich denke, das ist der gängige Weg. Als Zeichen der Liebe, als Zeichen des Verbunds. Das steht auf unserer To-do-Liste – aber das hat noch ein bisschen Zeit", meint Monte.

Scheint, als hätte Monte in Lea seine Seelenverwandte gefunden. Auch wenn er die Beziehung und ihre Identität so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraushält, lässt er seine Community ab und zu an seinem Glück teilhaben. Wie er Lea genau kennengelernt hat, verriet Monte bisher noch nicht. Aber dafür offenbarte er, dass die beiden eine kuriose Leidenschaft verbindet. "Sie hat vor mir Nasenspray genommen und da habe ich schon gedacht: 'Oh wow! Sie nimmt auch Nasenspray?'", erzählt der gebürtige Buxtehuder in einem Twitch-Stream. Er selbst macht kein Geheimnis aus seiner langjährigen "Nasenspray-Sucht". Offenbar war das einer der Momente, in denen er merkte, dass Lea die Richtige ist.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack mit seiner Freundin Lea in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack und Freundin Lea in Las Vegas, 2025