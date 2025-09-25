Fehlt diese beliebte Figur im "Alice in Borderland"-Finale?

Am 25. September startet die dritte Staffel "Alice in Borderland" auf Netflix. Allerdings sieht aktuell alles danach aus, als müssten Fans auf eine der beliebtesten Figuren der bisherigen Staffeln verzichten. Im Trailer und der offiziellen Cast-Liste fehlt Schauspieler Nijirô Murakami. Dieser verkörperte bisher Chishiya, den gewitzten Freund von Hauptcharakter Arisu (Kento Yamazaki). Dass er in der dritten Staffel auftritt, ist aber nicht nur deshalb unwahrscheinlich: Wie unter anderem das Portal SuperHeroHype berichtet, nahm der gebürtige Japaner sich bereits 2023 eine Auszeit von der Schauspielerei. Der Grund dafür war eine Erkrankung, die ihn wohl körperlich wie mental belastete. Genaue Details sind dazu nicht bekannt.

Im Frühjahr 2023 musste Nijirô die Proben für ein Theaterstück, an dem er mitwirken sollte, abbrechen. Seine Talentagentur Decade erklärte in einem offiziellen Statement: "Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Nijirô Murakami, ein Schauspieler unseres Unternehmens, sich aus der Bühnenproduktion 'Evangelion Beyond' zurückgezogen hat [...]. Diese Entscheidung wurde nach Gesprächen mit dem Produktionsteam aufgrund seiner physischen und psychischen Gesundheit getroffen." Zwar trat der 28-Jährige in den vergangenen Monaten immer mal wieder in der Öffentlichkeit auf – so beispielsweise beim Onomichi Film Festival 2025 – Angaben zu einer Rückkehr ins Filmbusiness gab es bisher aber nicht.

Neben Nijirô müssen die Fans von "Alice in Borderland" auch auf Aya Asahina verzichten. Sie spielte in der brutalen Thrillerserie aus Japan die knallharte Kuina. Der Grund für ihr Fehlen in der dritten Staffel ist aber weitaus schöner: Die 31-Jährige wird nämlich Mama. In einem Instagram-Post verriet Aya ihren Fans: "Ich werde so lange wie möglich weiterarbeiten, aber bitte habt Verständnis dafür, dass ich meiner Gesundheit und der meines Kindes Vorrang geben muss." Dafür werden die Fans aber nicht nur Hauptdarsteller Kento als Arisu wiedersehen, sondern auch Tao Tsuchiya in der Rolle der Usagi – die beiden werden sich dem letzten Kampf gegen den Kartendeck-Joker und seinen gefährlichen Spielen in den unbarmherzigen Borderlands stellen.

Szene aus "Alice in Borderland" Staffel eins

Chishiya (Nijirō Murakami) in "Alice in Borderland"

Ayaka Miyoshi, Aya Asahina, Tao Tsuchiya und Kento Yamazaki in "Alice in Borderland"