"Mein Mann": Ist Anna-Maria Zimmermann doch nicht Single?

Anna-Maria Zimmermann (36) hat in einem Interview mit Bunte für Aufsehen gesorgt. Während die Sängerin über ihren vollen Terminkalender im September sprach, fiel ein Satz auf, der für Verwirrung sorgte: "Ich habe gestern den ganzen Tag mit den Kindern durchgezogen, sie dann am Abend noch bei meinem Mann ins Bett gebracht." Doch wie passt das, wo die 36-Jährige offiziell Single ist und ihre Beziehung mit dem Ballermannsänger Julian Benz bereits beendet wurde? Schnell wurde spekuliert, ob sie möglicherweise zu Ex-Mann Christian Tegeler zurückgefunden oder sogar heimlich wieder geheiratet haben könnte.

Die Erklärung der Schlagersängerin ist jedoch um einiges unspektakulärer, wie sie mit einem Augenzwinkern klarstellt: "Mein Mann, ja, er ist ja auch noch mein Mann irgendwie." Damit spielt sie auf Christian an, mit dem sie 17 Jahre zusammen war, davon zehn Jahre verheiratet. Die beiden pflegen trotz Trennung ein freundschaftliches Verhältnis, teilen sich die Verantwortung für die Kinder und sind regelmäßig zusammen bei gemeinsamen Mahlzeiten anzutreffen. Keinerlei Anzeichen also für einen Streit, im Gegenteil: Anna-Maria äußert sich ausschließlich warmherzig über den Gastronomen. "Der Mann wird immer einen großen Platz in meinem Herzen haben", betont sie. Ihr Fokus liegt damit ganz auf einem harmonischen Zusammenleben für ihre Kinder.

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt sprach Anna-Maria über ihre Trennung und erklärte, dass sie für ihr eigenes Glück sowie das ihrer Kinder diesen Schritt gehen musste. Nach all den Jahren einer Ehe fällt es der Sängerin offensichtlich immer noch schwer, ihre Wortwahl im täglichen Umgang umzustellen – ein Überbleibsel einer lange gelebten Routine. Doch Anna-Maria zeigt sich entschlossen, sich selbst und ihrer Familie ein erfülltes Leben zu ermöglichen, auch wenn das als Patchwork-Unternehmen manchmal eine Herausforderung sein kann. Beruflich erfolgreich wie nie und privat in einem ausgeglichenen Miteinander mit ihrem Ex-Mann, steuert die Sängerin auf eine vielversprechende Zukunft zu.

Getty Images Anna-Maria Zimmermann im November 2024

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Anna-Maria Zimmermann und Christian Tegeler, November 2016

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und Julian Benz, Mai 2025