Micaela Schäfer wünscht sich Format mit "richtigen Männern"

Model Micaela Schäfer (41) ist wieder auf der Suche nach der großen Liebe und verriet jetzt, wie sie ihrem Glück am liebsten auf die Sprünge helfen würde: Sie wünscht sich eine Show, die speziell reiferen Singles die Möglichkeit bietet, ihren Partner fürs Leben zu finden. "Ich finde, es müsste mal ein Dating-Format für Ältere gemacht werden. Ich brauche ein Format mit richtigen Männern", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash und fügte hinzu, auch im Online-Dating immer wieder ihr Glück zu versuchen – bisher aber ohne Erfolg. So träumt Micaela von einer Show, die niveauvolles Dating ermöglicht, um auch als lebenserfahrene Singlefrau endlich im TV fündig werden zu können.

Eines hat die selbsternannte "Nacktschnecke" bereits klar ausgeschlossen: Bei Die Bachelorette möchte sie nicht mitmachen. "Die sind ja alle schon immer süß und nett. Und ich bin ja nicht so die Süße und Nette", sagte sie und scherzte, dass die männlichen Kandidaten bei ihrem Temperament wohl eher die Flucht ergreifen würden. Außerdem halte sie das Konzept für wenig erfolgversprechend, wenn es darum geht, den Mann fürs Leben zu finden. Micaela glaubt, dass viele Teilnehmer dort nur an der zu gewinnenden Reichweite und Bekanntheit interessiert seien, statt aufrichtige Gefühle zu suchen.

Abseits ihrer TV-Ideen weiß Micaela genau, was sie sich von der Liebe wünscht. Vor ihrer Datingflaute hat sie betont, dass sie besonders viel Wert auf Normalität in einer Beziehung lege. Exzentrische Männer oder Mitstreiter aus der Promiwelt kämen für sie daher nicht infrage: Sie sucht jemanden, der ihr Leben ergänzt, ohne selbst im Rampenlicht zu stehen. Trotz ihrer offenen Worte und klaren Vorstellungen bleibt Micaela optimistisch, dass der Richtige bald in ihr Leben tritt – vielleicht ja irgendwann durch ein neu konzipiertes TV-Format.

Anzeige Anzeige

Imago Model Micaela Schäfer im September 2025 in Berlin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Micaela Schäfer, September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Micaela Schäfer, Erotikmodel