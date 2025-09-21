Isi Glück führt süßen Trostpreis für DSDS-Ausgeschiedene ein

Vor wenigen Tagen ging die Suche nach Deutschlands neuem Musiktalent los. In der kommenden DSDS-Staffel nehmen neben Poptitan Dieter Bohlen (71) auch Rapper Bushido (46) und Partyschlager-Star Isi Glück in der Jury Platz – und besonders die Sängerin sorgt mit einer herzerwärmenden Geste für Aufsehen. Denn: Auch die Kandidaten, die es nicht in die nächste Runde schaffen, gehen nicht mit leeren Händen nach Hause. "Die, die so auf der Kippe stehen oder die, die mir besonders leid tun, für die hab ich mir was überlegt. Es gibt so eine Art Trostpreis-Korb", verrät die Partyschlager-Künstlerin gegenüber RTL.

Dieser besondere Korb hat bereits seinen ersten Einsatz hinter sich: Darin befinden sich kleine Aufmerksamkeiten wie Armbänder und Schlüsselanhänger – alle versehen mit motivierenden Sprüchen, die den Kandidaten Mut machen sollen. "Ich weiß ja, der Dieter, der gibt auch manchmal ein echt hartes Urteil. Und einige Kandidaten nehmen sich das schon zu Herzen", erklärt Isi. Doch damit nicht genug: Für Kandidaten, die mit ihrem Auftritt überhaupt nicht punkten können, hat sich die Künstlerin ebenfalls eine ganz spezielle Idee einfallen lassen. Sie bringt Lappen mit und verleiht damit augenzwinkernd den "Lappen des Tages".

Auch Dieter Bohlen durfte den Trostpreis-Korb bereits testen. Er bekam ein Bändchen mit dem Spruch "Du bist perfekt" – und war offenbar begeistert. "Er hat es sogar eingesteckt in seine Hosentasche und behalten", offenbart die 34-Jährige. Vielleicht kann das kleine Geschenk ja auch helfen, einen kürzlichen Seitenhieb von Jury-Kollege Bushido etwas besser zu verdauen: Der Rapper stichelte im RTL-Interview mit einem Augenzwinkern, es sei zwar eine "große Ehre" neben dem DSDS-Veteran Platz nehmen zu dürfen, er selbst habe aber "definitiv eine bessere Stylistin". "Seine Marken kommen mir nicht in die Tüte", betonte er humorvoll.

RTL / Stefan Gregorowius Isi Glück, DSDS-Jurorin

RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, DSDS-Juror

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido