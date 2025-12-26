So gut sind Knossi und Kai Pflaume wirklich befreundet

Seit fünf Jahren sind Kai Pflaume (58) und Knossi (39) nicht nur Kollegen vor der Kamera, sondern privat richtig enge Freunde – und genau diese Verbindung ist jetzt im Fernsehen zu sehen. Gemeinsam reisen der TV-Moderator und der Internet-Star in der ARD-Sendung "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" durch fünf Länder, um die unterschiedlichsten Hochzeitsbräuche mitzuerleben. Während sie auf ihren Trips fremde Paare beim großen Tag begleiten, bereitet sich Knossi selbst auf seine eigene Hochzeit im kommenden Jahr vor. Kai wird dabei natürlich nicht fehlen – der Moderator soll als besonderer Gast an Knossis Seite mitfeiern.

Für die neue Show ließen sich die zwei nicht nur einladen, sie packten auch mit an. "Wir wurden von unseren fünf Brautpaaren eingeladen, bei den unterschiedlichsten Dingen aktiv mitzuwirken und mitzufeiern", sagte Kai der Bild. Knossi ergänzte, sie seien mehrere Tage vor Ort gewesen, hätten in Vanuatu sogar Hochzeitsgeschenke ins Nachbardorf gebracht und in der Mongolei Schafe zusammengetrieben. Wie eng ihr Band ist, zeigte schon ihr Kennenlernen 2020: Kai überraschte damals Knossis Familie für "Ehrenpflaume" im heimischen Garten. Als RTL anrief, um Knossi für "Let’s Dance" zu gewinnen, war Kai der erste Ansprechpartner. "Er meinte, das ist eine gute Show, aber du musst dir überlegen, ob du bereit bist, dich zu quälen", erzählte der Streamer.

Inzwischen ist aus der spontanen Bekanntschaft eine Männerfreundschaft mit viel Vertrauen geworden. "Kai ist für mich der beste Ratgeber, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Egal, ob es um eine Show oder private Fragen geht", schwärmte Knossi gegenüber der Bild. Kai lässt sich von Knossi inspirieren, flexibel zu bleiben und sich auf Neues einzulassen. Knossi, einst nur die "Überholspur" gewohnt, schätzt mittlerweile auch die Ruhe, die gemeinsame Projekte mit Kai bringen. Die Männerfreundschaft der beiden ist ein echtes Erfolgsrezept – beruflich wie privat.

Instagram / kaipflaume Knossi und Kai Pflaume, Mai 2025

ARD/Julian Bogner Knossi und Kai Pflaume bei "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise"

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume und Knossi, TV-Stars