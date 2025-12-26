Howard Carpendale: Sehnsucht nach Sohn Cass in der Ferne

Ein Weihnachtsfest mit gemischten Gefühlen: Howard Carpendale (79) verbringt die Feiertage – mit Sohn Wayne Carpendale (48), Schwiegertochter Annemarie und Enkel Mads in München. Eine gemütliche Runde, könnte man meinen, wenn nicht jemand fehlen würde: Der Platz seines jüngeren Sohnes Cass bleibt wie so oft leer. "Mein anderer Sohn kommt ein bisschen zu kurz, weil er drüben in Amerika lebt, aber er fühlt sich da sehr wohl und hat einen sehr guten Beruf da. Den vermisse ich schon", sagte Howard laut Gala in der Sendung "DAS! Rote Sofa". Während sich die Familie in München versammelt, bleibt Cass in den USA – verbunden über Anrufe, Nachrichten und viele Gedanken.

Die räumliche Trennung ist kein neues Thema für die Familie. Während der Coronazeit fiel das Wiedersehen besonders schwer. Im November 2021 erzählten Howard und Ehefrau Donna Bild am Sonntag, sie hätten Cass "seit bald zwei Jahren nicht gesehen". Donna erklärte: "Aber wir telefonieren zweimal am Tag", und hielt an der Hoffnung fest, er könnte eines Tages in die Nähe der Familie ziehen. Ein emotionales Aufatmen folgte im Dezember 2022, als Howard auf Instagram ein Foto mit Cass teilte: "Endlich nach 2,5 langen Jahren zusammen mit dem jungen Mann, der mich immer wieder überraschen kann mit seiner Klarheit. Das ist unser Sohn Cass. Viele Grüße aus Amerika!" Auch aktuell betont Howard, dass Cass’ Glück zählt – eine Haltung, die er schon 2021 in der Superillu so formulierte: "Cass ist glücklich und nur darum geht es. [...] Ich habe selten einen so glücklichen Mann kennengelernt wie Cass. Immer wenn ich ihn höre, geht es ihm gut."

Abseits der großen Bühne wirkt die Familie eng verbunden, auch wenn ein Ozean zwischen ihnen liegt. Cass hat in den USA seinen Weg gefunden: beruflich als Computerspezialist, privat an der Seite seiner Partnerin Rachel, einer Tierärztin, die er seit der Jugend kennt. In München pflegen Howard und Donna feste Rituale, die ihnen Nähe geben: gemeinsame Gespräche, regelmäßige Telefonate, kleine Alltagsmomente mit Wayne, Annemarie und Mads. Und wenn in München die Lichter am Baum angehen, ist Cass in Gedanken mit dabei.

Getty Images Howard Carpendale, Dezember 2020

Imago Howard Carpendale mit seinen Söhnen Wayne und Cass in den 1990er-Jahren

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Vater Howard Carpendale, 2023