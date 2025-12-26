Laura gibt Einblicke ins Weihnachtsfest mit Bauer Friedrich

Laura Wagner und Friedrich Dieckmann feiern zum ersten Mal Weihnachten als Paar – und lassen ihre Community daran teilhaben. Am Morgen des ersten Feiertags meldete sich die Pferdeliebhaberin auf Instagram mit persönlichen Worten aus Hessen. Sie erzählte, dass Heiligabend diesmal nicht bei ihrer eigenen Familie stattfand, sondern bei dem Spargelbauern auf dem Hof. "Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen richtig schönen Heiligabend", sagte Laura in ihrer Story. Jetzt gehe es für die beiden weiter zu ihrer Familie, dort möchten sie den ersten Weihnachtsfeiertag verbringen. Die Lehrerin klingt gelöst, spricht von einem "total schönen" Abend bei Friedrich und von ihrer Vorfreude auf den Tag mit ihren Liebsten. Der Blick hinter die Kulissen macht neugierig: Wie sah dieser besondere Abend aus, fern der gewohnten Traditionen?

Ein Foto in Lauras Story liefert die Antwort: eine festlich gedeckte Tafel, Kerzenlicht, reichlich Deko und kleine Namensschilder an jedem Platz. Dazu postete sie eine Zeile, die viele Fans schmunzeln ließ: "Vielleicht sitze ich ja irgendwann mal mit im Weihnachtszimmer." Mit dem Satz könnte die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin auf eine Aussage aus den Dreharbeiten anspielen – und zeigt, dass sie die humorvollen Running Gags rund um Friedrichs Hofleben gerne aufgreift. Gleichzeitig verdeutlicht die Szene, wie die beiden ihre Familienfeiern zusammenführen: erst der Heiligabend bei ihm, dann der Feiertag bei ihr in Hessen. Für Laura war es das erste Mal, den 24. Dezember nicht zu Hause zu verbringen. Ihr Fazit fällt dennoch warm aus, die Stimmung wirkt vertraut und entspannt.

Erst vor Kurzem hatten sich die beiden mit einem humorvollen Video auf Social Media gegen die zuletzt kursierenden Gerüchte gestemmt. In dem Zusammenschnitt teilten sie vertraute Szenen aus ihrem Alltag – vom ersten Kennenlernen bis zu gemeinsamen Ausritten und Ausflügen. Mit einem Augenzwinkern nahmen sie dabei auch die kritischen Stimmen auf, die ihnen vorgeworfen hatten, ihre Beziehung nur für das Fernsehen zu inszenieren: "Der will nur Fame und sucht keine Frau." Mit dieser Zeile im Begleittext bewiesen sie, dass sie die Gerüchte gelassen nehmen und lieber die schönen Seiten ihres Miteinanders zeigen.

RTL / Stefan Gregorowius Friedrich und Laura, "Bauer sucht Frau"

RTL Friedrich Dieckmann und Laura, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

RTL Laura und Friedrich, "Bauer sucht Frau", 2025