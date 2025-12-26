Pause von der NBA: Ben Simmons will nun Profi-Angler werden

Ben Simmons überrascht mit einem Kurswechsel: Wie Andscape berichtet, pausiert der dreifache NBA-All-Star seine geplante Rückkehr aufs Parkett und steigt in den Profi-Angelsport ein. Der Basketballer steigt als neuer leitender Betreiber der South Florida Sails in der Sport Fishing Championship ein. Das Team ist in Florida beheimatet, Ben will mit einer Crew bei hochklassigen Offshore-Wettbewerben antreten – und zwar sofort. Der Point Guard und Power Forward ist derzeit ohne NBA-Vertrag, nachdem seine Zeit bei den Brooklyn Nets 2023 von Verletzungen gebremst wurde und er 2024/2025 zuletzt für die Los Angeles Clippers aufgelaufen war.

Im Interview nennt der Australier seine neue Bühne und erklärt, worum es ihm jetzt geht und mit wem er künftig auf Fangfahrt geht. Er schwärmt: "So wie ich es sehe, ist das das neue F1 fürs Angeln. Das neue LIV Golf fürs Angeln." Die Sport Fishing Championship (SFC) wurde 2021 gegründet und umfasst aktuell 16 Teams in mehreren US-Bundesstaaten – von Texas bis Massachusetts. "Wir werden also an verschiedenen Turnieren teilnehmen, und am Ende wird ein Champion gekrönt. Es ist ein Punktesystem. Man angelt nach Weißem Marlin, Blauem Marlin, Fächerfisch und Gestreiftem Marlin. Für jeden gibt es ein anderes Punktesystem", erklärt Ben.

Der Ex-Verlobte von Moderatorin Maya Jama (31) reiht sich damit in eine prominente Eigentümer-Riege ein: Laut Andscape sind auch Scottie Scheffler, Harold Varner III, Talor Gooch, Randy Moss, Raheem Mostert, Brian Kelley und Austin Dillon mit Clubs vertreten. Parallel hält sich der frühere Nummer-1-Pick weiter fit und lässt ein Comeback im Basketball offen. "Wenn ich jetzt spielen würde, denke ich, dass ich allein aufgrund dessen, was ich leisten kann, problemlos in die NBA passen würde", betont Ben und ergänzt: "Aber ich möchte dem Spiel alles geben, was ich kann. Ich sehe keinen Sinn darin, einfach nur einen Kaderplatz zu besetzen, nur um dabei zu sein. Das finde ich ein bisschen egoistisch."

IMAGO / Panoramic by PsnewZ Ben Simmons, Basketballspieler

IMAGO / Icon Sportswire Ben Simmons, Januar 2023

IMAGO / Icon Sportswire Ben Simmons, Februar 2023