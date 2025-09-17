Bushido belächelt Dieter Bohlens Styling beim DSDS-Casting

Am 16. September war es so weit: Das allererste Casting für die neue Staffel von Deutschland sucht den Superstar lockte atemberaubende Goldkehlchen und hochmotivierte Hobbysänger nach Köln. Dieses Mal mischen gleich zwei neue Gesichter die Jury auf: Ballermann-Sängerin Isabel Glück und Rapper Bushido (46) nehmen neben DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (71) am berühmten Pult Platz. Im RTL-Interview zeigte sich Bushido euphorisch, konnte sich aber kleine Sticheleien nicht verkneifen. Zwar betonte er die "große Ehre", dabei zu sein, doch ein Seitenhieb saß. "Ich habe definitiv eine bessere Stylistin als er", grinste er und schob mit einem Augenzwinkern nach: "Seine Marken kommen mir nicht in die Tüte."

Die freche Spitze ist jedoch nicht als Fehde zu verstehen. Bushido, dessen Künstlername aus dem Japanischen stammt und "Weg des Kriegers" bedeutet, stellte direkt klar, wie sehr er sich auf die neue Zusammenarbeit freut. Auch für die Fans schürt er Erwartungen: "Ich hoffe, dass die Zuschauer vorm Fernseher einfach auch wieder auf ihre Kosten kommen." Für ihn ist DSDS ein Format, das jeder in Deutschland kennt. "Ob man jetzt eine gute oder schlechte Meinung dazu hat, ist egal. Aber es gibt auf jeden Fall keinen, der keine Meinung hat", erläuterte der Musiker.

Hinter den Kulissen scheint der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Youssef Ferchichi heißt, derzeit sowieso auf einer ganz neuen Welle unterwegs zu sein. Bushido, der in der Vergangenheit durch Skandale in der Musik- und Geschäftswelt auffiel, scheint diese turbulenten Zeiten hinter sich lassen zu wollen. Wie er kürzlich verriet, richtet er seinen Fokus jetzt besonders auf seine Familie und möchte ein Vorbild sein. Seine Rolle als Juror könnte dabei eine weitere Facette eines ruhigeren, familiäreren Bushido zeigen – auch wenn er sich seinen typischen Witz natürlich nicht verkneifen kann.

RTL Bushido, Dieter Bohlen und Isi Glück, DSDS-Jury 2026

Getty Images Bushido, Rapper

Getty Images Dieter Bohlen im November 2024

