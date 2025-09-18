Frauke Ludowig bei "DSDS": Jury zerreißt ihren Gesang

Ein unerwartetes Gesicht begrüßte die Jury beim Castingauftakt von Deutschland sucht den Superstar – Frauke Ludowig (61) wagte sich als erste Kandidatin auf die Bühne, wie das Schweizer Nachrichtenportal 20 Minuten berichtet. Die RTL-Moderatorin performte mutig den Dieter-Bohlen-Song "Take Me Tonight" aus der allerersten "DSDS"-Staffel. Trotz ihrer Selbsteinschätzung, dass sie nicht gut singen könne, präsentierte sie den Titel mit viel Leidenschaft. Doch die Jury, bestehend aus Dieter Bohlen (71), Bushido (46) und Isi Glück, bewertete ihren Auftritt alles andere als wohlwollend.

Besonders die beiden Jury-Männer konnten sich spitze Kommentare nicht verkneifen. Dieter kommentierte den Gesang der TV-Ikone süffisant: "In der Kürze liegt die Würze. Ich fand es gut, dass das so schnell vorbei war." Bushido ging sogar noch härter ins Gericht: "Es fällt mir wirklich sehr schwer, weil ich überlege, wie lange ich brauche, um das wieder zu vergessen." Einzig Isi Glück fand etwas Positives und lobte: "Ich habe es gefühlt."

Der Rapper stichelte aber nicht nur gegen Frauke, auch Jury-Urgestein Dieter bekam sein Fett weg. Im RTL-Interview sagte Bushido schmunzelnd: "Ich habe definitiv eine bessere Stylistin als er." Mit einem Augenzwinkern legte er nach: "Seine Marken kommen mir nicht in die Tüte." Von Konkurrenz war zwischen den beiden Starjuroren aber offenbar keine Spur – der Musiker stellte klar, dass er sich sehr auf die neue Zusammenarbeit freut.

Getty Images Frauke Ludowig, TV-Star

RTL Bushido, Dieter Bohlen und Isi Glück, DSDS-Jury 2026

Getty Images Dieter Bohlen im November 2024